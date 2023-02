Infortuni sul lavoro, incardinata la commissione d'inchiesta. Gribaudo (PD): "Ora rendiamola operativa"

"Finalmente abbiamo incardinato la Commissione d’inchiesta sugli infortuni sul posto di lavoro": così su Twitter Chiara Gribaudo, parlamentare dem, Vicepresidente della Commissione Lavoro della Camera. "In Italia - prosegue - in media 3 lavoratori al giorno perdono la vita lavorando".



"Ora - conclude Gribaudo - facciamo in fretta e rendiamola operativa. Priorità. Servono strumenti straordinari per affrontare l’emergenza".