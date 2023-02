Rifiuti, i cittadini promuovono il servizio nei centri di raccolta di Langhe e Roero

Positivo per oltre il 96% degli utenti, addirittura ottimo per il 63,4%.

È la risposta alla domanda “Come valuti in generale il servizio offerto al centro di raccolta?”, a cui hanno risposto circa 400 cittadini del territorio servito da S.T.R., Società Trattamento Rifiuti Srl, gestore integrato di bacino che gestisce i centri di raccolta e gli ecosportelli sparsi sul territorio di Langhe e Roero, oltre al Centro del Riuso di Bra.



L’indagine, somministrata presso i centri di raccolta, gli ecosportelli e autocompilata on-line, ha coinvolto circa 400 cittadini (campione rappresentativo del totale delle utenze servite con un margine di errore del 5% e un livello di confidenza dell’90%) nello scorso dicembre: con un questionario è stato rilevato il gradimento dell’utenza su vari aspetti del servizio offerto dalle isole ecologiche.



Orari di apertura, cortesia del personale, fruibilità generale e servizio di prenotazione: questi i criteri di valutazione che hanno fatto registrare voti positivi, in una scala da 1 a 5, con percentuali sempre superiori al 75% e medie ponderate superiori a 4 su 5. Il campione preso in esame ha rappresentato, per almeno una intervista, tutti i Comuni del territorio servito da S.T.R. e nell’86% dei casi ha frequentato i centri di raccolta negli ultimi 6 mesi.



“La rilevazione del gradimento del servizio – commenta il direttore di S.T.R. Piero Bertolusso – rientra negli adempimenti richiesti dal quadro strategico di Arera nell’ambito della gestione e qualità del servizio. Siamo quindi partiti da un’indagine specifica sul servizio di gestione dei centri di raccolta, e annualmente chiederemo ai cittadini di valutare i vari servizi che eroghiamo sul territorio: gli ottimi risultati emersi sono per noi un punto di partenza, per continuare a migliorare e ascoltare il territorio, offrendo alla comunità il miglior servizio possibile in termini di qualità complessiva”.