Savigliano, lancio di sassi contro un’auto in via Suniglia

“Volevo ringraziare quei due bambini che oggi mi hanno tirato una pietra sulla macchina mentre stavo circolando a Savigliano in via Suniglia e poi sono scappati …..diciamo che ci sono giochi più educativi che tirare le pietre alle macchine che passano per strada …. il risultato è stato questo, per fortuna non avevo passeggeri a bordo perché poteva andare peggio…”.



Questa la denuncia – via social – fatta da una donna protagonista, suo malgrado, di un episodio che richiama alla mente altre analoghe inquietanti vicende del recente passato che, periodicamente, purtroppo si ripropongono.



La donna, a corredo della sua denuncia, allega la foto del finestrino laterale andato in frantumi.