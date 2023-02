Che tu sia un privato che desidera inviare un pacco ad amici o familiari o che tu abbia venduto online merce attraverso piattaforme come Vinted che stanno diventando sempre più popolari devi sapere come preparare un pacco da spedire. Sembra molto basic la procedura ma in realtà è importante prestare attenzione ad alcuni aspetti, così da evitare problematiche durante il trasporto quali rottura della scatola o danni interni del prodotto in caso di fragilità.

Come preparare un pacco da spedire: la guida passo a passo

Il primo passo è scegliere la scatola giusta. La confezione deve essere robusta e in grado di proteggere il contenuto durante il trasporto; se necessario, è possibile utilizzare una scatola più grande e riempirla con materiale di imbottitura come polistirolo o carta per garantire che il contenuto non si muova all'interno della scatola.

Una volta scelta la confezione, è importante sigillarla correttamente. Utilizzare nastro adesivo robusto per sigillare le estremità della scatola e per rinforzare le giunzioni; assicurati che la scatola sia ben sigillata in modo che non si apra durante il trasporto.

Dopo aver sigillato la scatola, è importante etichettarla correttamente. Includere sia il mittente che il destinatario e assicurarsi di includere indirizzi completi e corretti. Inoltre, molti corrieri chiedono di inserire un'etichetta che indichi il contenuto del pacco e il suo valore per poterlo assicurare correttamente: se il contenuto del pacco è fragile o prezioso, è importante indicarlo sull'etichetta per garantire che venga trattato con la massima cura durante il trasporto.

Per quanto riguarda la compilazione del mittente e del destinatario, è importante utilizzare una calligrafia chiara e leggibile. Includere il nome completo, l'indirizzo, il numero di telefono ed eventualmente l'indirizzo e-mail del mittente e del destinatario. Devi fare in modo che tutte le informazioni siano corrette e complete, così che la spedizione possa essere consegnata senza problemi.

Cosa fare quando il contenuto del pacco è fragile

Le cose potrebbero complicarsi però se il contenuto del pacco dovesse rivelarsi fragile. Immagina di dover spedire bottiglie di vino, un oggetto in vetro o semplicemente qualcosa di artigianale che desideri arrivi intatto. Oltre a scegliere con cura il corriere, seguendo la procedura indicata per poter spedire oggetti fragili, possiamo darti qualche consiglio in più. Per prima cosa pensa all’etichettatura: è importante che sul pacco sia presente la dicitura "Fragile" in modo che il corriere e il destinatario siano a conoscenza del contenuto delicato.

Ricorda poi di curare l’interno, utilizzando materiali che possano imbottire, bloccare e quindi proteggere gli articoli all'interno del pacco; cerca di utilizzare abbastanza imbottitura per coprire completamente gli articoli e riempire gli spazi vuoti. Hai un grande alleato: il Pluriball. Il pluriball è un materiale flessibile e resistente che aiuta a proteggere gli oggetti durante il trasporto. Avvolgere gli articoli in pluriball e poi inserirli nel pacco imbottito.

Ultimo step: chiudi adeguatamente il pacco. Il nastro adesivo robusto per sigillare il pacco in modo sicuro. che il nastro adesivo copra completamente i bordi del pacco per evitare che si aprano durante il trasporto.

Perché spedire un pacco con SpedireAdesso

SpedireAdesso è il portale che devi assolutamente conoscere se desideri spedire un pacco o un oggetto. Il sito mette a disposizione un pratico form con cui richiedere un preventivo: ti basterà indicare la città di partenza e la destinazione, la tipologia di merce, le dimensioni e il peso per poter ottenere diverse opzioni. Potrai scegliere la più economica, oppure quella che offre una spedizione più rapida. Puoi stare certo però che SpedireAdesso ha selezionato i migliori professionisti per spedire in Italia, in Europa o all’estero. Potrai trovare le forme di spedizione più convenienti e competitive, sia per aziende che per privati.

Sul sito potrai richiedere le spedizioni di buste e pacchi ma anche quella di pallet: questo servizio è solitamente preferito dalle aziende ma può essere molto pratico anche per chi sta organizzando un trasloco, ad esempio per uno studente fuori sede, che ha necessità di consegnare in modo pratico e veloce ma sicuro i propri scatoloni.

L’azienda innovativa è leader nelle spedizioni sia in Itali che in Europa offrendo un servizio sicuro, veloce e conveniente tramite l’appoggio a corrieri espressi conosciuti per le loro competenze. Potrai fare spedizioni di pacchi fino a 50 kg ottenendo una consegna rapidissima in pochi giorni. Inizia subito a richiedere il tuo preventivo, prepara il pacco seguendo le istruzioni che ti abbiamo dato e potrai seguire la spedizione tramite tracking!

Redazione a cura di LinkEasy