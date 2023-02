Come rendere le pulizie più green in tre (semplici) passi

Non solo quando fanno shopping, scelgono come spostarsi da un posto all’altro o che stile alimentare seguire. Le abitudini degli italiani si fanno sempre più sostenibili e attente all’ambiente anche in casa e nella gestione delle faccende domestiche. Secondo una ricerca di settore in un solo anno, tra il 2019 e il 2020, è più che quintuplicata infatti la ricerca di prodotti eco-sostenibili anche sugli scaffali e nei reparti dei supermercati dedicati ai casalinghi. La buona notizia è proprio che ci sono ormai molti modi in cui è possibile rendere le pulizie più green che vanno oltre la più tradizionale autoproduzione di saponi per i piatti o detersivi per il bucato che richiede tempo e una certa manualità di cui non tutti dispongono. Ecco, allora, tre passi da cui iniziare per prendersi cura della propria casa in maniera rispettosa dell’ambiente.

Prodotti naturali ed ecosostenibili sono i perfetti alleati per rendere più green le pulizie

Leggere attentamente le etichette dei prodotti acquistati è un buon punto di partenza per rendere più green le pulizie domestiche. Le aziende sono obbligate per legge a indicare qui, infatti, la composizione del prodotto, oltre che la presenza di eventuali allergeni e le precauzioni per l’uso. Un INCI – semplificando molto una lista di ingredienti presenti nella formulazione di detersivi e simili – molto lungo non è mai un buon segno e dovrebbe far diffidare di slogan o simboli verdi in bella vista sul packaging che vantano le origini naturali di ciò delle componenti del prodotto. Se non si ha abbastanza familiarità con le etichette ci si può affidare ad apposite app che, scansionando il codice a barre o inserendo il nome del prodotto, danno indicazioni utili su quanto è sicuro per sé e per l’ambiente.

Il secondo consiglio se si vogliono rendere più green le pulizie domestiche è limitare al minimo l’utilizzo di spugne e spugnette, panni ma anche scope e altri accessori in materiale sintetico. Le prime soprattutto, come numerosi studi nel tempo hanno dimostrato, sono un covo di batteri: in una comune spugna per i piatti si annidano (quasi) tanti batteri quanti sono quelli presenti nel WC e dello stesso tipo. Andrebbero per questo sostituite spesso e l’impatto ambientale, se si opta per i più comuni prodotti industriali e sintetici, si fa considerevole. Soluzioni come la luffa o spugne e panni in fibra di cocco garantiscono ottimi risultati e sono ottime alleate dell’ambiente.

Anche la cellulosa di bambù è un’ottima soluzione per rendere più green le pulizie domestiche, specie se utilizzata per realizzare asciugatutto monouso utili nelle più svariate circostanze: quando inavvertitamente si rovescia una tazzina di caffè, tanto quando ci sono piatti e stoviglie del pranzo della domenica da asciugare e riporre in credenza. Anche monouso può essere, infatti, sinonimo di ecosostenibile e aziende come Paff provano a dimostrarlo ogni giorno con il proprio catalogo e la propria filosofia aziendale. Forse qualcuno riconoscerà il brand come quello della carta igienica amica degli alberi: per realizzarla, come per realizzare tutti gli altri prodotti del proprio catalogo, l’azienda è stata la prima in Italia a non usare cellulosa vergine ma fibra di bambù, non contribuendo in questo modo alla deforestazione. Mentre la pianta di bambù si rigenera fino ad un metro al giorno, i prodotti per le pulizie da esso derivati sono naturalmente morbidi, delicati, ipoallergenici, antibatterici.