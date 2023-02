È ora di saltare su Cryptos come Tron (TRX), ApeCoin (APE) o TMS Network (TMSN)? Scoprilo qui!

Le criptovalute si sono gradualmente fatte strada verso il mainstream negli ultimi anni a causa delle persone che hanno colto il loro potenziale di investimento redditizio e, supponendo che tu ne abbia sentito parlare, hai già investito o stai aspettando il momento giusto!

Con la fine dei mercati ribassisti delle criptovalute e criptovalute come Tron (TRX), Apecoin (APE) e TMS Network (TMSN) destinate ad avere un fantastico 2023, non c'è mai stato un momento migliore per investire. È tempo che la tua pazienza venga ripagata, quindi continua a leggere per saperne di più su queste opportunità crittografiche.

Tron (TRX)

Una delle maggiori sfide che l'industria delle criptovalute deve affrontare è la sua dipendenza da enormi quantità di energia, e questo è qualcosa di cui le persone stanno diventando più consapevoli grazie a Tron (TRX). Tron (TRX) è una criptovaluta che offre una soluzione blockchain unica e sostenibile, progettando il suo "Sun Network" per sfruttare la criptovaluta $TRX con velocità rapida, alta efficienza e bassi tassi di consumo energetico.

Le persone hanno tenuto d'occhio Tron (TRX) per lo stesso motivo per anni, quindi è ora di saltare a bordo? Sembrerebbe di sì: Tron (TRX) ha raggiunto il picco di valore nell'aprile 2021 e da allora è stato in un mercato ribassista, proprio come il resto dei grandi giocatori di criptovalute. Tuttavia, il token sembrava aver toccato il fondo solo pochi mesi dopo ed è in costante ripresa da novembre.

Apecoin (APE)

Le scimmie sono diventate sinonimo di criptovaluta, dagli NFT di Bored Ape ai meme di Reddit, ma ApeCoin (APE) ha portato questo tema un ulteriore passo avanti. Invece di essere incentrato sull'immagine, ApeCoin (APE) è una moneta di utilità con un futuro. ApeCoin (APE) è stato progettato per integrarsi in modo innovativo all'interno dei sistemi di pagamento, ticketing e NFT dietro gli eventi Web 3.0, rendendolo un attore significativo nello spazio degli eventi virtuali basato su criptovalute.

ApeCoin (APE) è attualmente seduto a $ 5,65, che è piuttosto alto considerando che è ancora un profilo piuttosto basso. Tuttavia, ApeCoin (APE) ha registrato un enorme rialzo nell'aprile 2022 (così come molti altri token), raggiungendo un valore notevole a $ 26,92. Questo valore è stato, sfortunatamente, di breve durata per ApeCoin (APE), ma molti prevedono che la storia si ripeterà quando il 2023 avrà finalmente un mercato crittografico rialzista.

TMS Network (TMSN)

TMS Network (TMSN) è una piattaforma di investimento basata su criptovalute all-in-one, che consente agli utenti di investire non solo nel token $TMSN della rete, ma anche in CFD, FX e altre azioni. Gli investitori non solo possono utilizzare i propri token TMS Network (TMSN) per diversificare il proprio portafoglio in modo intelligente, ma ottengono anche l'accesso a contenuti educativi esclusivi come webinar, videoconferenze e community di social trading.

TMS Network (TMSN) è molto più recente di Tron (TRX) e ApeCoin (APE), avendo iniziato la sua prevendita solo di recente nel gennaio 2023. Tuttavia, TMS Network (TMSN) vanta così tante applicazioni pratiche e valore educativo rispetto ad altre nuove criptovalute che alcuni analisti si aspettano che esploda.

TMS Network (TMSN) offre persino ai possessori di token l'accesso a strumenti analitici avanzati e diritti di voto sul futuro del token, per non parlare delle commissioni competitive di cui godono i possessori di token. Se ciò non bastasse, i possessori di token TMS guadagnano passivamente commissioni in base ai volumi di trading totali generati dalla piattaforma.

Pensieri finali

Non si può negare che Tron (TRX) e ApeCoin (APE) mostrino entrambi un grande potenziale nel 2023, soprattutto dopo il frustrante mercato ribassista del 2022. Tuttavia, lo stato di fase iniziale e il puro potenziale di applicazione pratica di TMS Network (TMSN) rendono è un'opzione più forte per il potenziale di crescita nel 2023.

Ogni fan delle criptovalute ha recentemente attraversato un mercato ribassista molto lungo, quindi non aspettare TMS Network (TMSN), poiché è solo una questione di tempo prima che le criptovalute diventino di nuovo rialziste.

