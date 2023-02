Le “cripto-whale” amano Polygon (MATIC), Cardano (ADA) e TMS Network (TMSN) - Ecco perché

Nel caso in cui non lo sappiate, si definisce “cripto-whale”, balena cripto”, un individuo o una comunità che possiede una quota consistente di una determinata criptovaluta. Questa partecipazione consistente significa avere il potere di influenzare le dinamiche di mercato, quindi vale sempre la pena di osservare queste entità! Non è certo una sorpresa che le cripto-whale prediligano società del calibro di Polygon (MATIC) e Cardano (ADA), ma a questo elenco si aggiunge ora la nuova piattaforma di trading decentralizzata TMS Network (TMSN) . Continuate a leggere per scoprire perché.

Polygon (MATIC)

In un periodo in cui molte criptovalute hanno vacillato e addirittura fallito, Polygon (MATIC) è sopravvissuta e ha addirittura prosperato. La continua popolarità di Polygon (MATIC) tra gli sviluppatori di dApp e DeFi, i grandi rivenditori e le società di social media è ciò che la rende così popolare tra gli investitori e le criptovalute. Polygon (MATIC) è basata e costruita su Ethereum (ETH) e affronta con successo i problemi noti di quest'ultimo come la scalabilità, la velocità, le commissioni elevate e la mancanza di flessibilità.

C'è una scuola di pensiero che vede Polygon (MATIC) troppo concentrato solo su Ethereum (ETH) e troppo dipendente dagli alti volumi di trading. Ma questo non tiene conto del fatto che Polygon (MATIC) ha superato con successo ogni sfida che ha dovuto affrontare, con clientela fantastica e fedele e una tabella di marcia impressionante. Non c'è da stupirsi che Polygon (MATIC) sia così popolare tra le criptovalute e gli investitori.

Cardano (ADA)

Cardano (ADA) ha credenziali impeccabili, essendo stata creata dal co-fondatore di Ethereum Charles Hoskinson. Questa ha inoltre dimostrato una longevità e una resistenza invidiabili da quando è stata quotata in borsa per la prima volta nel 2017. Cardano (ADA) compete con Ethereum (ETH) supportando DeFi e dApp che sono più veloci, più economiche e più scalabili. Gli investitori amano Cardano (ADA) per il suo solido track record, le eccellenti partnership, la tecnologia open-source e i piani pragmatici.

Nelle prime settimane del 2023, il prezzo delle azioni di Cardano (ADA) ha registrato un’apprezzabile tendenza al rialzo, passando da 0,25 a 0,40 dollari. Se questa tendenza continuerà, Cardano (ADA) ricompenserà gli investitori in modo sostanzioso. E le cripto-whale la pensano sicuramente allo stesso modo, spesso disposte a investire nel lungo termine e i piccoli investitori farebbero meglio a seguire il loro esempio. È opportuno inserire Cardano (ADA) in un portafoglio d’investimento equilibrato, soprattutto nel lungo periodo.

TMS Network (TMSN)

Ci vuole qualcosa di speciale per catturare l'immaginazione del mercato delle criptovalute, e l'innovativa piattaforma di trading TMS Network (TMSN) ha fatto proprio questo. Come tutte le migliori idee, TMS Network (TMSN) ha una proposta semplice ma brillante: la possibilità di gestire tutte le forme di trading in un unico luogo, con pagamento tramite criptovaluta. Tutte le operazioni sono virtualmente istantanee e totalmente trasparenti, inoltre non c'è bisogno di pagamenti FIAT convenzionali.

Gli investitori stanno acquistando TMS Network (TMSN) per le sue funzionalità rivoluzionarie. Tra queste, la potente gestione del rischio, l'analisi dei dati, gli strumenti di intelligenza artificiale, la formazione dei trader, l'eccellente sicurezza e il social trading. Il team di TMS Network (TMSN) ha esperienza sia nel trading di criptovalute che di derivati, offrendo agli investitori il meglio di entrambi i mondi. Eliminando gli intermediari, TMS Network (TMSN) vanta un'elaborazione più rapida e commissioni più basse.

TMS Network (TMSN) combina social trading, gestione del portafoglio e bot di trading in un'unica piattaforma che supporta criptovalute, azioni, FX e CFD. La sua tecnologia decentralizzata basata su blockchain cambia radicalmente il modo in cui i trader lavorano, ed è per questo che le cripto-whale sono così desiderose di investire in TMS Network (TMSN). L'interessante prezzo di prevendita della prima fase - con gli analisti che già ipotizzano rendimenti potenziali di 100 volte - completa l'ottimo pacchetto. Un recente evento di finanziamento ha raccolto 2 milioni di dollari per far decollare TMS Network (TMSN).

http://tmsnetwork.io/

Conclusione

Polygon (MATIC) e Cardano (ADA) sono operatori di successo e di lunga data che fanno gola alle criptovalute. Ma come dimostra TMS Network (TMSN), anche le società nuove ed entusiasmanti hanno il potenziale per attirare investitori e investimenti ingenti. Non c'è fumo senza arrosto, quindi seguite le “balene” e investite subito in TMS Network (TMSN). L'allettante prezzo di prevendita della prima fase, pari a 0,0047 dollari, non fa altro che rendere ancora migliore qualcosa che è già ottimo.

Presale: https://presale.tmsnetwork.io

Website: https://tmsnetwork.io

Telegram: https://t.me/tmsnetwork