Le fake news alimentano la disinformazione: come riconoscerle ed evitarle

Nel mondo dell’informazione e del giornalismo è nota la formula delle tre ‘S’ come quella migliore per fare notizia e aumentare l’audience: sesso, sangue e soldi. Ciò sta a significare che tutte le notizie che hanno a che fare con relazioni sentimentali, tradimenti, tresche amorose o delitti, morti improvvise e, ancora, tutto ciò che a che fare con disastri finanziari, truffe economiche e guadagni colossali, creano un vorticoso e virale interesse agli occhi dell’opinione pubblica, soprattutto se i protagonisti di tali vicende sono personaggi famosi del mondo dello spettacolo, della politica o dell’imprenditoria globale.

Ebbene, così come il mondo dell’informazione è alimentato dalle news che hanno a che fare con le tre ‘S’, anche il mondo della disinformazione è alimentato dalle fake news, ovvero le notizie false ma redatte in un modo tale da sembrare vere. Anche le fake news diventano tanto più appetibili e virali quanto più riguardano fatti inerenti le famose tre ‘S’. Ma cosa sono esattamente le fake news?

Cosa sono le fake news

Se un tempo i mezzi di comunicazione che diffondevano le notizie erano i quotidiani cartacei e le riviste di gossip, oggi sono soprattutto internet e i social network a diffondere news di vario genere, anche quelle definite “fake”.

Le fake news non sono altro che un’informazione in parte o del tutto non corrispondente al vero, diffusa soprattutto attraverso la rete internet e i social. Tali notizie, definite anche bufale, possono riguardare diversi ambiti tra politica, società e, soprattutto, cultura e spettacolo, ovvero gli ambiti che più interessano il pubblico di massa, che è anche quello più ampio.

Mezzi di diffusione come il web o come i social network permettono alle fake news di essere divulgate in modo repentino grazie alla condivisione degli utenti che diventa virale e in tal modo la circolazione di tali notizie false diventa di una portata così oceanica da fare in modo che riconoscerle e distinguerle dalle notizie reali diventa quasi impossibile.

Il meccanismo di azione delle fake news

La forza delle fake news sta nel loro stesso meccanismo di azione che ha molto a che fare con la psicologia: le fake news tendono ad intensificarsi nei periodi di incertezza o di paura, tendono a carpire le preoccupazioni e le paure del pubblico e fanno leva su aspetti emotivi creando curiosità ma, al tempo stesso, generando anche confusione e mancanza di lucidità nel saperle riconoscere.

Il fatto che spesso sono persone o canali sui quali si ripone fiducia a diffondere le fake news non fa altro che alimentare la tendenza a ritenerle veritiere e a tenerle in alta considerazione perché confermano il punto di vista comune su alcuni aspetti della vita politica, sociale o culturale.

I VIP e i personaggi famosi prede migliori delle fake news

I soggetti che diventano facile preda delle fake news sono soprattutto i VIP e i personaggi dello spettacolo: è infatti frequente la diffusione, specie sui social, di notizie che riguardano i beniamini del piccolo e grande schermo, quasi sempre a loro insaputa; notizie che si rivelano, altrettanto frequentemente, fake news.

Come riportato nell'articolo di ExpressVPN, esiste addirittura una classifica delle 20 celebrità che sono state maggiormente vittime di fake news nel 2022 e, partendo dal quarterback dei Miami Dolphins Tom Brady che si piazza al primo posto della classifica, si vedono anche personaggi di alto calibro tra cui Leonardo Di Caprio, Will Smith, le star del palcoscenico canoro Rihanna e Shakira e l’imprenditore Elon Musk, proprietario di Twitter nonché amministratore delegato della casa automobilistica Tesla, che si piazza al terzo posto della classifica. Non solo attori, imprenditori e cantanti ma anche personaggi politici del calibro di Donald Trump sono state vittime di fake news nel 2022.

È normale che qualsiasi notizia che abbia a che fare con questi colossi del jet set e del mondo dello spettacolo diventi un’esca appetibile per gli utenti del web e dei social e la condivisione virale ne impedisca di verificarne la veridicità.

Perché le fake news possono diventare dannose e come riconoscerle

Se è vero che alcune fake news possono rappresentare notizie di gossip di poco conto che, come meteore, fanno la loro comparsa per poi svanire nel nulla, è anche vero che altre fake news possono recare danno e diventare addirittura pericolose sia per i soggetti protagonisti che per le persone che credono che le fake news siano un dato di fatto.

Tutto ciò perché queste notizie bufale generano sfiducia nella società, alterano la percezione degli utenti, modificano le convinzioni delle persone e spesso, cosa ben più grave, possono anche divulgare dati scientifici falsi o non accreditati come è successo durante la pandemia Covid-19.

Ma allora come riconoscere le fake news ed evitarle?

Innanzitutto, quando si legge qualsiasi notizia occorre chiedersi per prima cosa chi sta diffondendo la notizia e se la notizia è parziale. È inoltre importante, prima di condividere la notizia verificarne bene i fatti, non contare solo sui social media come fonte di informazione e verificare invece sempre la fonte della notizia che si legge. Per ultimo, è possibile anche utilizzare siti di verifica delle informazioni come factcheck.org, Snopes e PolitiFact che offrono servizi di fact-checking, ovvero verifica delle informazioni, per assicurarsi che non si tratti di fake news e per non alimentare quindi la disinformazione.