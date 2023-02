Le previsioni sui prezzi di Monero (XMR) e Polkadot (DOT) sono piatte. Ecco perché gli investitori puntano su TMS Network (TMSN).

Il mondo delle criptovalute sta ancora cercando di recuperare le perdite del 2022 e di bilanciarsi nel nuovo anno, e alcuni protocolli stanno facendo meglio di altri. In quest'ultima categoria rientrano reti come Polkadot (DOT) e Monero (XMR), che sono rimaste ferme nelle previsioni di prezzo, mentre altre come TMS Network (TMSN), che si trova ancora nell'ultima fase della sua prevendita, sono destinate a salire alle stelle nei prossimi giorni.

http://tmsnetwork.io/

La privacy di Monero (XMR) diventa problematica

Monero (XMR) è una criptovaluta incentrata sulla privacy, lanciata nel 2014 come fork di Bytecoin. A differenza del Bitcoin e di molte altre criptovalute, Monero (XMR) utilizza una crittografia avanzata per nascondere l'identità del mittente e del destinatario delle transazioni, nonché la quantità di denaro scambiato. Ciò rende Monero (XMR) un'alternativa altamente sicura e privata alle criptovalute tradizionali, che spesso sono trasparenti e possono potenzialmente compromettere la privacy degli utenti.

Tuttavia, il token diventa problematico per le autorità di regolamentazione, in quanto non è in grado di tracciare le transazioni effettuate con Monero (XMR). Per gli stessi motivi è praticamente impossibile raccogliere i dati degli utenti. Per questo motivo, non è molto popolare tra i privati e le aziende che privilegiano la sicurezza che deriva dalla trasparenza rispetto all'anonimato.

Poiché Monero (XMR) è anche resistente a determinate politiche di regolamentazione, le autorità centrali e gli investitori istituzionali tendono a evitare o addirittura a contrastare attivamente la moneta. Infatti, Dubai ha recentemente approvato alcune nuove leggi che vietano l'uso di Monero (XMR) nel Paese.

Polkadot (DOT) deve affrontare la dura concorrenza di reti più consolidate.

Polkadot (DOT) è stata creata per risolvere alcuni limiti delle reti blockchain esistenti, come Ethereum (ETH), consentendo l'interoperabilità tra diverse reti blockchain. Inoltre, doveva consentire la creazione di blockchain personalizzate che potessero essere facilmente integrate nella rete Polkadot (DOT).

Tuttavia, il protocollo non ha riscosso lo stesso successo di altri che offrono lo stesso caso d'uso. Ciò è dovuto innanzitutto al fatto che Polkadot (DOT) non è ancora stato testato su scala e può essere piuttosto complesso da utilizzare.

Inoltre, nonostante l'obiettivo di creare una rete più decentralizzata e democratica, il controllo sulla governance del protocollo Polkadot (DOT) rimane in gran parte nelle mani di un piccolo gruppo di validatori e stakeholder. Questa centralizzazione del potere può portare a potenziali problemi di sicurezza e di governance.

Pertanto, Polkadot (DOT) non ha ancora visto un'adozione diffusa tra gli sviluppatori e gli utenti, il che potrebbe limitare il suo potenziale di crescita e impatto. Lo spazio blockchain è altamente competitivo e Polkadot (DOT) deve affrontare la concorrenza di protocolli consolidati come Ethereum, nonché di protocolli più recenti che mirano a fornire soluzioni simili.

Gli investitori scelgono la rete TMS (TMSN)

È interessante notare che la TMS Network (TMSN) si distingue da questa tendenza. Il TMS Network (TMSN) sta suscitando un crescente interesse da parte degli investitori, in quanto cerca di rivoluzionare il mondo del trading attraverso la sua piattaforma decentralizzata. La piattaforma è stata costruita per consentire agli utenti di negoziare criptovalute, azioni, CFD e Forex utilizzando le criptovalute dai loro portafogli esistenti.

Inoltre, la TMS Network (TMSN) offre una serie di vantaggi rispetto ai tradizionali sistemi centralizzati, tra cui una velocità di transazione fulminea, basse commissioni di gas e deposito e prelievo di criptovalute in tempo reale. Inoltre, a differenza di Monero (XMR), la nuova rete offre una trasparenza totale su tutte le transazioni.

La TMS Network (TMSN) incorpora anche un'interfaccia facile da usare che rende semplice per i trader eseguire operazioni in tempo reale. Una serie di strumenti e risorse educative sono disponibili per supportare un processo decisionale informato.

I possessori di token TMS Network (TMSN) godono di un'ampia gamma di caratteristiche esclusive, come i diritti di voto, le basse commissioni di trading, l'accesso a ricerche di alto livello e persino un programma di condivisione delle commissioni. Queste caratteristiche uniche hanno posizionato la rete di prevendita come una criptovaluta di nuova generazione, attirando le previsioni favorevoli degli analisti.

http://tmsnetwork.io/

In conclusione

Mentre alcuni protocolli di criptovalute come Polkadot (DOT) e Monero (XMR) faticano a trovare una prospettiva di prezzo positiva, TMS Network (TMSN) ha conquistato molti investitori grazie al suo approccio innovativo al trading e alla sua capacità di risolvere i punti dolenti di queste altre piattaforme.

Per maggiori informazioni su TMS Network (TMSN) consultare i link sottostanti:

Presale: https://presale.tmsnetwork.io

Website: https://tmsnetwork.io

Telegram: https://t.me/tmsnetwork

Twitter: https://twitter.com/tmsnetworkio