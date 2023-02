ManyMenu, lo strumento che valorizza i menu di bar e ristorazione

Oggi ci si affida sempre di più alla tecnologia digitale ma, a differenza del passato, i risultati devono essere affidabili, agili, smart e soprattutto devono rispondere perfettamente alle esigenze di chi li propone e di chi li usa. Per questo ManyMenu, creato da un agguerrito quartetto saluzzese, si pone come validissima alternativa ai menu cartacei, ormai obsoleti e incapaci di stare dietro operativamente ai tempi e modalità delle cucine e all’operatività degli staff.

Luca Bertero - Titolare del Turnover, Marco Calegher - Ingegnere informatico, Mattia Trotta - Bancario e Matteo Ballario - Titolare Nuova Icas sono gli ideatori di ManyMenu, uno strumento gestito da una piattaforma online che consente ad ogni gestore di creare più menu digitali personalizzabili, aggiornabili in tempo reale rispetto alle disponibilità in cucina, con possibilità di inserire e gestire anche menu speciali, stagionali, esporre la carta di cocktail e tutte le etichette dei vini. Il tutto con un notevole risparmio di tempo, e di soldi, avendo la certezza che il Cliente ordinerà entusiasta, mentre è seduto ad un tavolo e accede dal proprio telefono oppure visiona lo schermo nel locale dove, in formato carosello, vedrà scorrere il menù del momento, o quelli che il gestore deciderà di esporre. O, ne caso di asporto, potrà eseguire un ordine telefonico attendibile e senza sorprese.

Insomma, una vera e propria rivoluzione nel settore Horeca, che permette un’ottimizzazione dei tempi di creazione menu, di aggiornamenti e variazioni, e concretizza un servizio eccellente per il Cliente. Infatti, ciascuno potrà collegarsi in modo semplice alla piattaforma online, senza scaricare app, e potrà scegliere fra i locali presenti, verificando per ciascuno tutti i menu proposti e le bevande disponibili, e poi decidere agevolmente dove recarsi per un aperitivo, una cena, un servizio catering, oppure ordinare e poi ritirare un asporto veloce.

I locali che sceglieranno di aderire a ManyManu dovranno semplicemente abbonarsi ogni anno alla piattaforma, con un costo minimo di € 150, e potranno godere di un primo servizio di consulenza per implementare i propri menu ed imparare ad usare la piattaforma con disinvoltura. Attualmente, grazie alla convenzione con Ascom Saluzzo che ne ha assorbito il costo per gli associati, il servizio di consulenza è del tutto gratuito.

Inoltre, per i locali, esiste anche la possibilità di inserire all’interno delle proprie pagine le promozioni dei propri Eventi, o la sponsorizzazione di fornitori.

Un’opportunità che renderà soddisfatti tutti e certi di poter offrire/ottenere un servizio preciso e completo, con velocità, precisione e risparmio. Wow!

Per informazioni tel: 348.2621641