Mentre la guerra in Europa infuria, molti si rivolgono alle criptovalute. Cosa significa questo per Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) e TMS Network (TMSN)?

Purtroppo, la guerra ucraina in Europa non mostra segni di cessazione a breve. L'instabilità della regione e la conseguente destabilizzazione delle risorse globali hanno fatto sì che, senza sorpresa, molti investitori si siano rivolti alle criptovalute, allontanandosi dagli investimenti tradizionali. Quali effetti potrebbe avere questo fenomeno su colossi come Bitcoin (BTC) ed Ethereum (ETH)? Potrebbe avere un impatto positivo su nuovi arrivati come la piattaforma di trading TMS Network (TMSN) , ora nella sua prima fase di prevendita?

Bitcoin (BTC)

Ogni volta che si verifica una crisi economica, un crollo delle criptovalute o un'emergenza globale, i cinici spesso preannunciano l'imminente scomparsa delle criptovalute. Eppure, ogni volta i mercati si riprendono. Ai governi, alle organizzazioni finanziarie tradizionali e alle istituzioni centralizzate questo potrebbe non piacere, ma le criptovalute sono qui per restare, con il Bitcoin (BTC) in prima linea. Di conseguenza, sembra che la guerra ucraina abbia incoraggiato le persone a investire in Bitcoin (BTC).

Perché gli investitori si rivolgono al Bitcoin (BTC) in tempi difficili? Forse è un segno di crescente sfiducia nei confronti dei governi e dell'establishment finanziario, forse le criptovalute decentralizzate funzionano meglio quando le guerre e le crisi politiche sconvolgono i metodi finanziari tradizionali, o forse si tratta di semplice economia: gli investitori ritengono che il Bitcoin (BTC) prometta un rendimento più redditizio in una fase di caos.

Ethereum (ETH)

Come numero 2 delle criptovalute, Ethereum (ETH) segue spesso le mosse del Bitcoin (BTC). Nel 2022, Ethereum (ETH) ha perso il 67% del suo valore, un calo quasi identico a quello del 65% del Bitcoin (BTC). Senza dubbio la guerra in Ucraina ha contribuito a tale declino, ma ci sono stati altri fattori in gioco: l'inflazione elevata, la debolezza dell'economia, l'impennata dei prezzi dell'energia e il crollo dell'FTX, per cominciare. Ciononostante, Bitcoin (BTC) ed Ethereum (ETH) hanno registrato un aumento di quasi il 50% dall'inizio del 2023.

Per certi versi, Ethereum (ETH) ha la meglio. Oltre a essere una valuta e una riserva di valore, Ethereum (ETH) supporta le dApp, gli smart contract e altre funzioni DeFi. È proprio questa funzionalità aggiuntiva che spinge alcuni esperti a ipotizzare che Ethereum (ETH) possa alla fine superare il Bitcoin (BTC). Questa è una discussione che ci riserviamo di fare in un secondo momento, ma nel frattempo la reputazione e la solidità di Ethereum (ETH) ne fanno una prospettiva di investimento sicura.

TMS Network (TMSN)

Eventi come il COVID-19 e la guerra in Ucraina hanno indotto molti investitori a rivedere le proprie opzioni. Invece di affidarsi ai vecchi fondi, molti guardano al futuro e a nuovi operatori innovativi come TMS Network (TMSN) . TMS Network (TMSN) è una nuova e dinamica piattaforma di trading che offre uno "sportello unico" per tutti i tipi di operazioni, con pagamento in criptovaluta.

TMS Network (TMSN) offre un'ampia varietà ed è una delle ragioni principali per cui il mercato è entusiasta di questo nuovo arrivato. Dalle criptovalute alle azioni, dal Forex ai CFD, TMS Network (TMSN) agisce come una piattaforma di trading decentralizzata che offre transazioni fulminee, a basso costo e completamente trasparenti. TMS Network (TMSN) è la prova che quando si ha un modello di business superiore, questo può avere successo indipendentemente da fattori esterni come la guerra in Ucraina.

La piattaforma TMS Network (TMSN) combina perfettamente il social trading, la gestione del portafoglio e i bot di trading, con funzionalità avanzate come la gestione del rischio, gli strumenti di intelligenza artificiale, le risorse per la formazione dei trader e una sicurezza solida come una roccia. Attualmente disponibile al prezzo vantaggioso della prima fase di prevendita, TMS Network (TMSN) fa già ipotizzare agli analisti rendimenti pari a 100x. Se siete tra i tanti che si rivolgono alle criptovalute, TMS Network (TMSN) dovrebbe essere in cima alla vostra lista.

Conclusione

La guerra in Ucraina ha sicuramente indotto gli investitori a rivedere le proprie priorità d'investimento, ma è solo uno dei fattori di un quadro molto più ampio. Essendo i due maggiori protagonisti delle criptovalute, Bitcoin (BTC) ed Ethereum (ETH) dovrebbero continuare a far parte di qualsiasi portafoglio equilibrato. Ma come dimostrano società come TMS Network (TMSN) , c'è spazio anche per i nuovi arrivati, soprattutto se si considera l'interessante prezzo di prevendita della prima fas e e l'enorme potenziale di crescita.

