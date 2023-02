Quali sono i box doccia più comuni? Informazioni e tendenze attuali

Il design del bagno è diventato molto importante negli ambienti domestici. In passato, le soluzioni classiche erano vasca con doccino o piatto doccia con tenda o ante in plexiglass, semplici e funzionali. Oggi, i bagni moderni hanno linee essenziali, spazi ampi che utilizzano grandi lastre trasparenti per creare un'atmosfera ariosa, e comfort che trasformano questa stanza in un ambiente dove è possibile trovare benessere psico-fisico.

Come scegliere la giusta forma del box doccia? Difficile dare una sola risposta, perché ogni bagno ha le proprie peculiarità e ogni utilizzatore i suoi gusti. In questa guida troverai alcuni consigli base per scegliere i box doccia in base alle caratteristiche del tuo bagno.

Quali aspetti considerare nella scelta di un box doccia?

Prima di iniziare a vedere i modelli, devi sapere che basare la scelta di un box doccia solo sul prezzo basso potrebbe essere un errore. Questo perché un box doccia viene utilizzato molto frequentemente e se i suoi elementi non sono di buona qualità, potrebbero iniziare a deteriorarsi presto.

Questo può causare problemi come ante che non si chiudono correttamente, cerniere che non funzionano, sigillature che ingialliscono, meccanismi che fanno rumore o si bloccano. La doccia è un momento di piacere e non vogliamo che questo venga rovinato da problemi tecnici con il box doccia. Pertanto, è importante scegliere un box doccia che sia ben fatto e che possa garantirci un'esperienza piacevole e senza problemi.

Anche l’estetica è un fattore importante da considerare quando si sceglie un box doccia. La bellezza non dipende solo dalla forma, ma anche dalla qualità dei materiali utilizzati e dalla robustezza del prodotto. Infine, un’altra esigenza da considerare riguarda la facilità di pulizia: la priorità è quella di installare un box funzionale e pratico, capace di durare nel tempo e di ridurre al minimo gli interventi di pulizia e manutenzione.

Come scegliere il box doccia in base alla tipologia

A questo punto, vediamo i diversi tipi di docce che si possono installare in un bagno: ci sono molte soluzioni disponibili, che vanno dalle docce walk-in alle combinazioni con la vasca. In generale è utile ricordare, che per quanto riguarda le misure 2 sono i modelli più comuni e anche maggiormente disponibili sul mercato, quelli quadrati per i box doccia 80x80, e quelli rettangolari e in questo caso tra le misure più richieste ci sono le soluzioni box doccia 70x90. E per quanto riguarda i formati, ci sono opzioni per soddisfare tutti i gusti e per adattarsi alle diverse dimensioni dei bagni:

● doccia a filo pavimento: la doccia a filo pavimento è una soluzione elegante e pratica per il bagno. Si adatta perfettamente ai bagni moderni e contemporanei, definendo lo stile delle stanze più grandi. Inoltre, anche in bagni più piccoli, può diventare un dettaglio di classe. Con le diverse opzioni disponibili, è possibile soddisfare ogni esigenza e garantire un'impermeabilizzazione perfetta;

● doccia walk-in: le docce walk-in sono considerate la soluzione più elegante per il bagno. Aperte su uno o più lati e caratterizzate da lastre di vetro, possono anche essere accompagnate da giochi di luci per creare effetti suggestivi. Tuttavia, ci sono pro e contro nell'utilizzo di una doccia walk-in. Da un lato, possono essere una soluzione per gestire spazi difficili, ma dall'altro lato bisogna tenere presente il problema degli schizzi che potrebbero fuoriuscire dalla doccia;

● box doccia con piatto: la scelta di un piatto doccia è diventata molto più ampia negli ultimi anni, grazie alla disponibilità di materiali innovativi come acrilici, resine, plastiche, ecomalte, che permettono di creare una vasta gamma di effetti e di colori a prezzi accessibili. Inoltre, gli spessori dei piatti si sono ridotti notevolmente, arrivando a 2,5 cm per i piatti doccia da appoggio.

● doccia in muratura: la doccia in muratura è una scelta molto versatile per i bagni, soprattutto per quelli rustici. Tuttavia, può anche essere utilizzata con successo in spazi contemporanei, a patto che sia in armonia con il resto dell'arredamento. Questo tipo di doccia è caratterizzato da una sensazione di solidità e durata nel tempo, oltre a conferire un aspetto unico e personalizzato al bagno;

● doccia multifunzione: le docce moderne hanno preso una piega verso un'esperienza di benessere completa. Le docce multifunzione, che includono funzioni avanzate come getti d'acqua, cromoterapia e musica, sono progettate per trasformare il bagno in un'oasi di relax. Queste docce sono caratterizzate da materiali di alta qualità, comfort e tecnologia avanzata per garantire un'esperienza di benessere psicofisico ottimale.

In ogni progetto di design per il bagno, è importante trovare un equilibrio tra estetica e funzionalità nella scelta di qualsiasi elemento. La funzionalità deve essere sempre la priorità rispetto all'aspetto estetico.