In foto il gruppo “Una sera per caso”

È tutto pronto ad Alba per lo spettacolo di musica e cabaret, portato in scena dal gruppo “Una sera per caso”.

L’appuntamento da segnare in agenda è venerdì 24 febbraio, ore 21, presso il cinema Moretta (corso Langhe, 106).

Si ride, si canta e si fa del bene. L’ingresso è con offerta libera e il ricavato andrà in beneficenza al gruppo giovani della parrocchia Madonna della Moretta.