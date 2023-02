Beinette: una riuscitissima festa di carnevale, vinto dai "Superbeinettesi"

Decisamente soddisfatti gli attivi Animatori dell’oratorio di Beinette per la grande festa di carnevale, in Piazza e strade, del pomeriggio di sabato 18 febbraio: una bellissima giornata di sole ha accompagnato i festeggiamenti del Carnevale del sabato grasso.

È stato un pomeriggio di balli, festa, giochi e tanto divertimento che ha coinvolto i paesi di Beinette, Chiusa di Pesio, Peveragno e San Lorenzo di Peveragno.

La festa è stata organizzata dagli animatori delle parrocchie di Beinette, Chiusa di Pesio, Peveragno e San Lorenzo di Peveragno e rientra nel progetto “La ripartenza verso un futuro insieme”, vincitore del bando “Giovani in Contatto” della “Fondazione Cassa Risparmio di Cuneo”.

Un grazie va alle Associazioni che hanno collaborato alla buona riuscita della giornata: AVIS, Proloco, “Famiglie a colori” e “Alpini” di Chiusa di Pesio, alla Croce Rossa Italiana di Peveragno, Organizzazione di Volontariato, per il servizio con l’ambulanza, ed il “Truccabimbi” per i più piccoli e al “Gruppo di San Bernardo” di Beinette.

Un ringraziamento particolare è doveroso ai volontari della Protezione Civile di Beinette per il servizio di gestione dei varchi di accesso e della sfilata, alla Polizia locale di Beinette per il servizio d’ordine.

Da non dimenticare anche i Comuni di Chiusa Pesio e Peveragno per aver creduto alla bella iniziativa, concedendo il proprio patrocinio, ed in particolare al Comune di Beinette per aver accolto con entusiasmo questa festa mettendo a disposizione mezzi, personale e risorse.

Il “Magazzino Mary-Jouè Club” ha allestito l’area gioco per i più piccoli ed ha offerto tanti coriandoli.

Hanno sfilato sei gruppi mascherati, con altrettanti “carretti”, e la classifica finale ha visto trionfare i “SuperBeinettesi” (supereroi locali), seguiti dai “Mocissimo”, il “Mocio Bollissimo” (originale) e “La carica della Valle Pesio” (coi suoi dalmati, ndr)

Bellissimi erano anche gli atri partecipanti: la “Banda Bassotti”, “I pazzi paranzati” e “Gli indiani e cowboy nel Beinette west”...

Ha accompagnato ed animato la festa con balli, canti e giochi il numerosissimo gruppo degli indiani composto dai giovani delle quattro parrocchie.