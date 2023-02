Carnevale 2023, i Magin in visita alla casa di Riposo di Piasco

Dopo anni di limitazioni dovute alla pandemia sono tornati finalmente i festeggiamenti per il Carnevale anche in Casa di Riposo, dove gli Ospiti hanno potuto finalmente ricominciare a divertirsi con i “Magnin”, le tradizionali maschere di Piasco. Scherzi goliardici, canzoni e tante risate hanno allietato il Venerdì Grasso in Struttura, accompagnati dalle tradizionali “bugie” gustate da tutti i presenti.

Grazie alla bella giornata soleggiata le allegre maschere hanno potuto divertirsi e far divertire gli anziani ospiti e i visitatori rimanendo all’esterno della Struttura ed evitando così assembramenti ancora poco opportuni. Gli ospiti hanno potuto godersi la festa dai balconi e dalle aree esterne.

La direzione e l’amministrazione ringraziano i Magnin che ancora una volta hanno dato la disponibilità ad adattare le modalità di festeggiamento alle esigenze particolari della Casa di Riposo e sono intervenuti numerosi, con la consueta spensieratezza e il buonumore contagioso.