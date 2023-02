I casi del risparmio eVISO per tre giorni al salone “A&T” al Lingotto Fiere

Dal 22 al 24 febbraio 2023 eVISO sarà presente all’Oval Lingotto Fiere per la fiera “A&T – Automation & testing”.

La Fiera “A&T Automation & Testing” di Torino, rappresenta un'opportunità unica per conoscere le ultime innovazioni del settore e incontrare i principali attori del mercato ed eVISO, azienda impegnata da sempre sul fronte della tecnologia e dell’innovazione, presenzierà per raccontare le proprie soluzioni innovative rivolte all’efficientamento e al risparmio energetico.

Il tema centrale della presenza di eVISO al salone torinese sarà quello di presentare i casi di successo concretamente applicati con aziende clienti, utilizzando i sensori di monitoraggio e il programma di consulenza dedicato, che ha permesso all’azienda di crescere e affermarsi come uno dei player tecnologici del settore energetico in forte ascesa.



Sul fronte energetico, grazie alla tecnologia dei sensori di monitoraggio e a un programma di consulenza tecnica mirata, eVISO aiuta le imprese a ridurre i costi di gestione mostrando loro come ottimizzare i consumi in base al proprio profilo energetico.

“Le soluzioni offerte sono vincenti e concretamente applicabili, e abbiamo centinaia di casi di successo - spiega Catia Rossi Corinaldesi, area manager di Torino. “Vi aspettiamo allo stand G29 per presentarvi le nostre soluzioni finalizzate all’efficientamento e al risparmio energetico e discutere insieme al nostro team di ingegneri e consulenti specializzati delle vostre esigenze specifiche legate alla gestione dell’energia”.

Inoltre eVISO è una delle prime società in Italia ad utilizzare la propria piattaforma di Intelligenza Artificiale proprietaria per creare valore per gli utenti ricorrenti di materie prime,