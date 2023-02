Indietro tutta: l’amarcord del “Carlevé ëd Bra”, tra sfilate di carri e pioggia di coriandoli (Foto)

Il Carnevale è una delle feste più amate da tutti, soprattutto dai bambini, che adorano i costumi, le maschere, i colori, i coriandoli e le stelle filanti. Per non parlare poi dei tanti dolciumi tipici di questo periodo.

Senza carri e sfilate, ci pensiamo noi a ricordare che cosa è stata questa ricorrenza a Bra negli anni passati, grazie ad un delizioso carosello fotografico. Per i più piccoli, ma anche per i più grandi, l’appuntamento al Carnevale degli anni Ottanta era per le vie del centro. Erano gli anni in cui ci si divertiva anche senza i social, non c’erano i selfie e Instagram, ma i ricordi sono rimasti indelebili lo stesso.

Le mamme, all’epoca, cucivano i costumi, dopo aver comprato metri e metri di pannolenci e di quei tessuti che con poca spesa davano tanta resa. Chiedete per conferma ai “Desbela” Armando Ambrogio e Maura Forneris, attori di teatro che in quegli anni erano le star del “Carlevé ëd Bra” in quanto ad eleganza e preziosità.

Il loro quartier generale era a Palazzo Traversa e vestivano i raffinati abiti di Robaldo de Braida e Madonna Beatrice, nobili braidesi, indicati come maschere tipiche della città.

Coppia sul palco e nella vita, sempre mano nella mano, pieni di quel calore capace di sciogliere la neve che solitamente a febbraio non mancava. L’immagine del loro tour con Raul Antonio Rossi e Beppe Manassero alla guida di una stilosa auto d’epoca è un regalo di Maura Forneris che ci ha aperto il cassetto di casa e pure il cuore.

«Ricordo che nel periodo di Carnevale andavamo anche molto in giro per il territorio a rappresentare Bra e le maschere di altri paesi venivano da noi a sfilare. Certe volte era una gran fatica! Ma eravamo giovani, così il mattino dopo si andava felicemente al lavoro e la sera era già tutto pronto per un altro gran ballo da qualche parte. Ricordo anche come fossimo molto apprezzati nel gruppo delle maschere rappresentanti».