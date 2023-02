Banchi del marcato in corso Nizza per la giornata di oggi, martedì grasso. Lo spostamento dell'area mercatale è stato reso necessario per i festeggiamenti relativi al Carnevale, considerato che parte del sagrato di Piazza Galimberti è temporaneamente occupato dalle giostre.

Pertanto, nella giornata di martedì 21 febbraio strada chiusa al traffico fino alle 19, nel tratto compreso tra Piazza Galimberti (esclusa) e Corso Dante escluso (escluso).