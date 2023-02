Primarie PD, dove si vota ai piedi della Bisalta

Domenica 26 febbraio, dopo vari mesi di campagna elettorale seguiti all’annuncio del segretario nazionale in carica, Enrico Letta, di non volersi ricandidare, dopo l’infelice esito delle scorse elezioni politiche, il Partito Democratico, a livello nazionale l’attuale maggiore forza opposizione, fissa le sue «Primarie». Si tratta di consultazione con quattro candidati e dall’esito non ancora scontato, aperta a tutti, dopo aver fatto votare i componenti dei vari «Circoli», anche hai non iscritti (che versino 2 euro e firmino la «carta dei valori» del Partito).

Ai piedi della Bisalta (Comuni di Boves, Peveragno, Beinette e Chiusa Pesio) due sono i seggi aperti, uno a Beinette, in Sala Olivetti (Via Gauberti 17), dalle 8 alle 20, un altro a Boves, all’Auditorium Borelli, dalle 8 alle 13.

Di regola si vota nel Comune di residenza (a Cuneo la sala CDT di Largo Barale 1, a Caraglio in Sala Comunale, a Borgo San Dalmazzo il mattino in Salone Consigliare…