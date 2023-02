A Envie una serata sul castello e il ricetto con la presentazione della tesi di due architette

Il circolo culturale La Torre nel Parco, presieduto da Valeria Ferrero, apre il sipario sull’interessante calendario di manifestazioni culturali che saranno proposte nel corrente anno con il patrocinio dell’amministrazione comunale.

Il primo appuntamento è con quella “conoscenza di castello e ricetto tra passato e futuro” che ritorna imponente con la presentazione della tesi al Politecnico di Torino, proprio su questi due argomenti, a cura delle loro autrici le architette Francesca Colombano di Saluzzo e Sara De Grandis di Rivoli.



L’evento si svolgerà venerdì 24 febbraio alle ore 20,30 ad Envie presso il salone polivalente della scuola dell’infanzia in via Circonvallazione, 47; il tema della serata sarà la scoperta del castello di Envie e del ricetto attraverso le loro fasi storiche volte alla realizzazione di una proposta progettuale con il conseguente loro inserimento in un importante contesto panoramico e turistico allargato.



Seguirà rinfresco.