Moretta, lavori per mettere in sicurezza il Varaita e il Po

Chi si trova a percorrere in questi giorni la provinciale tra Moretta e Murello avrà sicuramente notato la presenza dei mezzi d’opera all’interno dell’alveo del torrente Varaita, nei pressi del ponte lungo la provinciale.

Si tratta di un importante cantiere di messa in sicurezza promosso da Aipo e Regione che riguarda l’intera asta del torrente Varaita, e che ha, nei punti più critici come quelli a ridosso dei ponti, gli interventi di maggiore entità.

«Da tempo la nostra amministrazione – sottolinea il sindaco di Moretta Gianni Gatti – ha messo in evidenza la necessità di un intervento di pulizia lungo il Varaita, protagonista negli ultimi anni di una serie di esondazioni che hanno provocato non poche preoccupazioni a chi vive nelle frazioni lungo il suo corso. Nei mesi scorsi abbiamo ottenuto un buon supporto per la pulizia degli argini e la rimozione della parte arborea in eccesso. Un ottimo lavoro propedeutico che ha permesso ora di poter programmare questo intervento».

I lavori dell’Aipo consistono nella ricalibrazione dell’alveo, con lo spostamento del materiale litoide che si è accumulato negli anni provocando un innalzamento del letto del torrente e il restringimento dell’alveo in alcuni punti.

«L’intervento – prosegue Gatti – consentirà di avere una maggiore sicurezza in zona, con minori rischi per il ponte in caso di piena. Siamo consci di come sia complicato intervenire sui fiumi, soprattutto in alveo, ma questi lavori, attesi da tempo, consentono di poter guardare al futuro con più serenità».

Il materiale rimosso dall’alveo nei pressi del ponte viene spostato a monte o a valle lungo lo stesso corso d’acqua e utilizzato per rinforzare sponde e argini nei punti più deboli.

Il Varaita non è l’unico corso d’acqua oggetto di cantiere a Moretta. Da qualche giorno si lavora anche lungo il fiume Po.

«Abbiamo chiesto alla Regione – spiega l’assessore all’Agricoltura del Comune di Moretta Giuseppe Serafino – la disponibilità delle squadre di operai forestali per il tratto di Po che scorre nel nostro territorio. Grazie al loro lavoro è stato possibile un intervento per la messa in sicurezza del fiume, che si rivelerà fondamentale in caso di forti piogge. Fin dal nostro insediamento in amministrazione abbiamo posto molta attenzione alla sicurezza idraulica, per ciò che riguarda i fiumi così come per i corsi d’acqua minori, come bealere e canali, su cui abbiamo già svolto parecchi interventi di pulizia. La manutenzione ordinaria e straordinaria è fondamentale per la prevenzione e la sicurezza».