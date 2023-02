Savigliano, porte aperte ai micronidi di Oasi Giovani

I micronidi “Mignolo” e “Merlino” di Oasi Giovani aprono i propri locali, per mostrare ai genitori dei bimbi gli spazi a disposizione e le attività che quotidianamente vengono offerte.



Sabato 4 marzo è in programma a palazzo Longis, in via Torre de Cavalli 5, una giornata di “porte aperte”. Due le fasce orarie: alle 9.30 e alle 11 (non è necessaria la prenotazione).

«In questi mesi – affermano le educatrici dell'ente – vista la numerosa lista d'attesa i micronidi avevano chiuso la possibilità di iscrizione. Ora si è pensato ad un Open day per le famiglie che vogliano inserire i bimbi da noi. Lo scopo è raccontare quello che facciamo, rispondere a dubbi e richieste di informazioni e dare la possibilità di visitare i nostri spazi».

Le iscrizioni ai micronidi “Mignolo” e “Merlino” di Oasi Giovani si apriranno lunedì 13 marzo con la nuova modalità on-line. «Un cambiamento che rientra nell'annunciata “transizione digitale” della gestione amministrativa dell'ente – spiega il presidente Gianfranco Saglione –. La modalità verrà illustrata ai genitori il 4 marzo prossimo».