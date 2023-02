Cuneo Scherma Academy: Andrea Cambursano vince il Campionato Regionale Assoluto di fioretto a Torino

La Cuneo Scherma Academy si conferma una delle realtà più solide del panorama regionale della scherma. Nella giornata di domenica 19 febbraio, presso la città di Torino, si è svolto il Campionato Regionale Assoluto di fioretto, gara alla quale hanno preso parte numerosi atleti provenienti da tutta la regione.

E tra questi, un nome si è distinto per le sue eccezionali doti tecniche e per la sua tenacia: Andrea Cambursano, atleta della Cuneo Scherma Academy. Originario di Chivasso, Cambursano ha deciso di trasferirsi a Cuneo per allenarsi sotto la guida del Maestro Juan Paz y Mino, una scelta che ha dimostrato di essere vincente. Grazie alla sua straordinaria preparazione, Andrea Cambursano ha vinto il Campionato Regionale Assoluto di fioretto, conquistando così il titolo di campione regionale.

Ma non solo Andrea ha rappresentato con grande impegno e prestazione la Cuneo Scherma Academy, anche Andrea Maino, categoria cadetti, ha partecipato alla gara. Pur essendo alla sua prima esperienza in una gara assoluta di scherma, Andrea Maino ha dimostrato di avere grandi doti e, nonostante la giovane età, è riuscito ad arrivare all'ingresso del tabellone degli 8, ottenendo un risultato di grande rilievo.

Ma non è tutto: la Cuneo Scherma Academy ha partecipato anche al Trofeo Regionale a squadre miste riservato alle categorie under 14, una gara che ha visto la partecipazione di numerosi giovani atleti provenienti da tutta la regione. Gli atleti della Cuneo Scherma Academy si sono distinti per le loro prestazioni, con Simone Di Gioia nella categoria maschietti, Matteo Maino, Osea Martini e Marco Bessone nella categoria giovanissimi, Giovanna Marcolin nella categoria ragazze e Jacopo Bragoli e Francesco Manassero nella categoria allievi.

Gli atleti cuneesi hanno ottenuto dei risultati di grande rilievo, classificandosi tra i primi posti dopo la fase a gironi e dimostrando di essere tra i migliori atleti della regione. In particolare, la squadra della categoria allievi, composta dai nostri Jacopo Bragoli e Francesco Manassero, ha conquistato il primo posto nella sua categoria, mentre Matteo Maino ha fatto parte della squadra della categoria giovanissimi, che ha ottenuto un ottimo secondo posto. Anche Giovanna Marcolin si è distinta nella categoria ragazze, facendo parte della squadra che si è classificata seconda. I ragazzi sono stati seguiti da Andrea Cambursano, che oltre ad essere un atleta, fa anche l’istruttore. A supporto dei giovani atleti della società, fanno anche parte dello staff tecnico Simon Del Piano e Umberta Riboldi.

La Cuneo Scherma Academy si conferma quindi una realtà di grande spessore, con atleti di talento e un team tecnico altamente qualificato.