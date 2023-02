Sci di fondo: Lorenzo Romano bissa la vittoria alla Val Casies

Domenica 19 febbraio è andata in scena la 39^ edizione della Granfondo internazionale della Val Casies che attira ogni anno fondisti professionisti ed amatori da tutto il mondo.

Questa Granfondo, considerata per il suo fascino seconda solo alla Marcialonga, anche quest'anno ha visto al via nella due giorni di gare grandi nomi dello Sci di Fondo Nazionale e non solo.

Nella prova regina della domenica, la 42 km skating, il successo ha nuovamente sorriso al nostro portabandiera cuneese Lorenzo Romano che bissa così la vittoria dello scorso anno.

Il 25enne di Demonte, in forza al Centro Sportivo Carabinieri, dopo una prima parte di gara guardinga, ha prodotto un primo allungo in occasione del traguardo volante di metà gara da lui vinto, per poi involarsi sulla dura salita di S. Maddalena in compagnia prima del finanziere Luca Del Fabbro e poi del compagno di squadra Stefano Gardener, già vincitore dell'edizione 2018.

Proprio quest'ultimo, quando ormai la gara si giocava fra i due atleti dell' Arma, tentava la fuga in discesa per poi essere però ripreso da Romano all'ultimo kilometro nel tratto di salita che anticipava il rettilineo d'arrivo.

Forte di una maggiore freschezza e di una velocità maggiore acquisita in fase di sorpasso, il giovane Demontese lanciava lo sprint finale che lo vedeva prevalere piuttosto nettamente andando a tagliare il traguardo a braccia alzate in 1 h, 39', 03" e ricevere così la corona d'alloro riservata al vincitore. Al 3° posto, dopo 1', 45", chiudeva la sua gara il friulano Luca Del Fabbro mentre al sesto posto figurava l'altro cuneese Daniele Serra.Per Lorenzo Romano, questo successo significa molto non solo per il prestigio della gara, ma anche in prospettiva futura come ha egli dichiarato durante l'intervista dopo l'arrivo: " questa vittoria mi gratifica molto perché ripetersi non è mai facile, specie perché venivo da una settimana di grosso carico in vista delle prossime sfide internazionali!

Per lui, dopo la recente brillante performance a Dobbiaco in Coppa del Mondo, il principale obiettivo stagionale diventa quindi quello di qualificarsi per la mitica 50 km di Holmenkollen ad Oslo a metà marzo!