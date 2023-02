Nella giornata di martedì 28 febbraio è stato disposto il divieto di transito e il divieto di sosta dalle 7 alle 19 in via Serra, all’altezza del civico 26 A, per consentire ad un privato di procedere con un trasloco (ord. 47/2023).

I residenti nella via, in caso di necessità ed urgenza e con le dovute cautele, potranno circolare in doppio senso di marcia solo per accedere a luoghi privati di sosta.