Le parole di coach Massimo Bellano alla fine della partita persa d'un soffio dalla sua squadra contro Firenze: "Una prestazione convincente. Sui set persi possiamo recrininare poco, neppure quel secondo set che loro se lo sono ampiamente meritato. Nel tie break abbiamo invece perso palloni in difesa che non avremmo dovuto perdere. Però non ho grandi recriminazioni verso le ragazze"