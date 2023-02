Volley A1F. La cura Bellano è efficace, ma non basta: Cuneo bella e concreta, ma vince Firenze al tie break

Quindici giorni di cura Massimo Bellano fanno bene a Cuneo, anche se non basta alle Gatte per centrare la loro prima vittoria del 2023.

Finisce 2-3 per Firenze (25-18/22-25/25-19/20-25/15-17), con qualche rammarico per Signorile e compagne solo nel secondo set che le biancorosse non sono riuscite a chiudere a loro favore dopo aver condotto a lungo le danze

Grandissima serata per Greta Szakmary che, secondo set a parte, è stata la trascinatrice della squadra. Unitamente a Sofya Kutzentosva, micidiale dalla linea di fondo: per la russa 5 aces e tanti servizi che hanno messo in crisi la ricezione fiorentina.

IN CAMPO. Coach Bellano scende in campo con il suo sestetto solito: Signorile in palleggio e Gicquel opposto, al centro Cecconello e hall, di banda Kutznetsova con Szakmary. Libero. Caravello. Risponde l'allenatore di Firenze, Carlo Parisi, con la palleggiatrice Malinov in diagonale con Nwakalor, schiacciatrici di posto-4 Herbots e Van gestel, al centro Sylves e Graziani. Il libero è Panetoni.

LA PARTITA

PRIMO SET. Fase di studio iniziale tra le due squadre spezzato dal break di Cuneo del 5-3 su attacco di Szakmary in diagonale, raddoppiato dal primo tempo di Cecconello che poprta il punteggio sul 6-3. Il Bisonte recupera un break con la palla di Nwakalor che trova le mani del muro avversario (7-5), poi arriva il pareggio, 8-8, sul diagonale out schiacciato da Gicquel. Nuovo allungo delle Gatte che arriva ancora su un errore avversario, palla fuori di Herbots, poi c'è il mani e fuori di Szakmary che dà loro il massimo vantaggio (11-7): arriva il primo time out dell'incontro chiamato dall'allenatore fiorentino Parisi. Le sue ragazze si scuotono per un attimo: Herbots ferma a muro Hall (12-10), ma l'ace di Kutznetsova riporta Cuneo sul +4 (14-10). Si riparte dal muro di Malinov su Szakmary e dal lungolinea out di Hall con Firenze che si riporta di nuovo sotto (14-13), ma Szakmary ridà subito fiato alla manovra piemontese con due punti consecutivi (17-13). Le Gatte sono scatenate: Kuztnetsova trova il punto del 20-15, per Firenze entra Kollema per Van Gestel, e Hall a muro quello del 22-16. Il secondo ace personale di Kutznetsova consegna il set (25-17) a Cuneo.

SECONDO SET. Subito 3-0 Cuneo con un ace di Szakmary ed un perfetto lungolinea di Gicquel. La francese fa il bis, costringendo coach Parisi al time out sul 5-1, ma al rientro in campo è ancora nel segno di Gicquel il 6-1 biancorosso e Parisi cambia in regia affidandosi a Guiducci al posto di un'imprecisa Malinov. Va in battuta Kutznetsova e scrive a referto il suo terzo ace (9-4) poi Nwakalov schiaccia in rete il punto del 10-4 biancorosso. Firenze recupera un break (11-7) con il muro di Nwakalor su Cecconello, ma Szakmary con due punti personali consecutivi fa capire che Cuneo vuol vendere cara la pelle: Firenze sotto di 6 punti quando, sul 14-8, Parisi chiama il secondo time out. Che ottiene l'effetto desiderato: Nwakalor dà la scossa alle compagne e dalla seconda linea schiaccia il 14-10, poi arriva il muro di Sylves per il -3 (14-11) ed il secondo attacco vincente di Nwakalor e sul 14-12 è Bellano ad interrompere il gioco. Il set si riapre grazie al diagonale vincente di Van Gestel (15-14), poi c'è il secondo muro di Sylves per il 15-15. Cuneo torna a correre: ace di Gicquel (17-15) e palla fuori di Nwakalor per il 18-15, mentre il muro di Signorile su Herbots porta le Gatte sul 20-16. Ma Firenze non molla: mani e fuori di Graziani (20-18) che poi raddoppia due volte a muro e riporta il Bisonte in parità, 20-20. Ultimo time out di Bellano, poi è una guerra di nervi: il fallo di seconda linea fischiato a Kutznetsova e l'attacco vincente di Van Gestel ribaltano la situazione in favore di Firenze che chiude con Nwakalor (22-25).

TERZO SET. Coach Parisi lascia in campo Guiducci in regia. Primo break per Firenze su attacco fori di hall (2-4), ma l'ace di Kutznetsova prima rimette in equilibrio il set (4-4), poi due punti di Szakmary (attacco e muro su Sylves) ed un pallonetto della russa ribaltano la situazione: 7-4 per le Cuneo. Ancora in evidenza Szakmary, che a muro segna il 10-6 con time out di Parisi, ma l'errore di Graziani in ricostruzione porta le Gatte sul 13-8. Dall'altra parte della rete però sbaglia anche Gicquel (13-10), ma la solita Szakmary toglie le castagne dal fuoco e riporta Cuneo avanti 16-11. Sul 20-15 il tecnico fiorentino decide che è ora di far tornare in campo la regista Malinov, ma la sua squadra ora è in confusione: una mancata intesa sottorete consegna il 23-15 alle padrone di casa che vanno sul set ball (24-18) con Gicquel, poi la palla servita fuori da Van Gestel chiude il set 25-19. Grande set di Greta Szakmary, che chiude con 6 punti in attacco su 11 palle per un ottimo 55% di percentuale.

QUARTO SET. Break Firenze (1-3) sul fallo di doppia fischiato al libero di Cuneo Caravello, poi un muro porta le toscane sul 3-6, mentre sull'attacco del 5-9 Bellano chiama time out, poi cambia Cecconello con Caruso. Cuneo recupera un break (7-9) in attacco, poi un ace di Szakmary e l'attacco di Gicquel rimettono in equilibrio il set: 10-10, time out Firenze. Si gioca punto su punto fino al +2 di Firenze (17-19) propiziato dal mani e fuori di Herbots: arriva l'ultimo time out di Bellano,ma è ancora il Bisonte ad andare a punto con Alhassan per il 18-21, poi Malinov di seconda intenzione segna il +4 (18-22). Bellano cambia Gicquel con Diop, ma un f-allo sottorete delle cuneesi porta le toscane sul 18- Set ball nelle mani di Herbots (18-24) che porta anche la partita l tie break (20-25).

QUINTO SET. Cuneo avanti 4-2 con il millimetrico attacco in lungolinea di Kutznetsova, poi si lotta palla su palla con l'equilibrio spezzato dalla solita Herbots (7-7) ed un errore di Szakmary che portano le squadre al cambio campo con Firenze avanti di un punto (7-8). Al rientro in campo il tie break è ancora nel segno di Herbots, che costringe coach Bellano al time out sul punteggio di 7-9. La Herbots è anche umana e schiaccia in rete la palla della nuova parità a 9, poi Gicquel dalla seconda linea segna il punto del sorpasso di Cuneo sul 12-11, ma la palla out in diagonale di Kutznetsova riporta Il Bisonte avanti di un punto sul 12-13. Siamo alle battute finali: Nwakalor porta Firenze al match ball (13-14), Hall annulla il primo (14-14), Caruso il secondo (15-15), ma al terzo tentativo Herbots a muro fa calare il sipario sulla partita.