Fabio Troiano interpreta sul palco del Politeama “Il dio bambino” di Gaber

La stagione del teatro Politeama di Bra prosegue con lo spettacolo “Il dio bambino”, per la regia di Giorgio Gallione, in programma per giovedì 2 marzo 2023 alle 21. Indiscusso protagonista della serata sarà Fabio Troiano, talentuoso e versatile attore di teatro, cinema e tv, abile nell’attraversare con analogo successo testi comici e intimisti, qui atteso a una funambolica prova d’attore.

Scritto nel 1993 da Giorgio Gaber e Sandro Luporini, il monologo “Il dio bambino” prosegue e approfondisce, dopo “Parlami d’amore Mariù” e “Il Grigio”, il particolarissimo percorso teatrale del Gaber di quegli anni. Esempio emblematico del suo “teatro di evocazione”, lo spettacolo racconta una normale storia d’amore che si sviluppa nell’arco di alcuni anni e dà agli autori l’occasione di indagare su l’Uomo, per cercare di capire se ce l’ha fatta a diventare adulto o è rimasto irrimediabilmente bambino.

Ambientato in un metaforico locale in disfacimento, tra bottiglie semivuote e fiori calpestati, a raccontare allusivamente una sorta di festa finita male, lo spettacolo è contrappuntato da frammenti di canzoni di Giorgio Gaber, che guidano lo spettatore nell’interpretazione di un racconto di tragicomica, potente contemporaneità. A trent’anni di distanza, “Il dio bambino” rimane un testo di incredibile forza e attualità, cinico ma commovente. Un teatro disturbante, nel suo stimolo a ripensare a noi stessi, ma di grandissima empatia.

Gli ultimi biglietti per lo spettacolo possono essere acquistati il lunedì dalle 16 alle 19 al botteghino del teatro in piazza Carlo Alberto oppure sul circuito www.ticket.it. Il costo è di 23 euro, ridotti a 20 per gli over 65 e gli under 26

Il cartellone teatrale del Politeama prosegue domenica 12 marzo con la commedia brillante di Enrico Maria Lamanna “Bloccati dalla neve”. Enzo Iacchetti e Vittoria Belvedere faranno divertire il pubblico con la storia di una convivenza forzata tra due persone molto diverse a causa di una violentissima tempesta di neve.

Tutti i titoli della nuova stagione del teatro Politeama Boglione si trovano sul sito www.turismoinbra.it. Maggiori informazioni all’Ufficio Cultura del Comune di Bra, in piazza Caduti per la Libertà 20, chiamando il numero 0172.430185 o scrivendo a turismo@comune.bra.cn.it. (rb)