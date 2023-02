ImpresaDigitale.eu connessa alle banche per velocizzare incassi e pagamenti

Si scrive “open banking”, si legge “sicurezza, semplicità e risparmio di tempo”. Presto attiva su ImpresaDigitale.eu, la piattaforma web di Confartigianato Cuneo, questa nuova funzionalità, perfettamente integrata con i moduli esistenti, si prospetta come una “piccola rivoluzione” che permetterà agli utenti di accedere ai propri conti correnti per gestire incassi e pagamenti relativi alla propria attività.

«Il tutto – spiega Luca Crosetto, presidente di Confartigianato Cuneo – in piena sicurezza, in modo semplice e veloce, permettendo un notevole risparmio di tempo e una migliore gestione aziendale. Soprattutto, senza dover accedere al proprio sistema di home banking, ma potendo operare direttamente e agevolmente da ImpresaDigitale.eu».

Il modulo è realizzato da Confartigianato Cuneo in collaborazione con Fabrick (società del gruppo bancario Banca Sella) ed è compatibile con tutti gli istituti bancari italiani.

La configurazione iniziale è semplice – e sarà comunque possibile effettuarla in affiancamento con del personale di Confartigianato Cuneo.

Dopo aver “collegato” i propri conti correnti, si potrà così accedere a due importanti funzionalità, quella della riconciliazione bancaria e quella della disposizione bancaria.

Nella riconciliazione bancaria, avendo collegato i propri conti correnti, il sistema analizza le “entrate” e le “abbina” con le proprie fatture emesse (attive). Se i metadati (descrizione, riferimenti, …) lo rendono possibile il “match” è assicurato al 100%, in caso contrario il sistema propone una procedura guidata per collegare in modo corretto bonifico ricevuto a fattura emessa. In questo modo si ha sempre sotto controllo la situazione dei pagamenti riferiti alle proprie fatture, senza dover fare lavori manuali di incrocio dati e senza dover accedere al portale di home banking del proprio istituto.

Attraverso la disposizione bancaria, viceversa, con riferimento alle fatture ricevute (passive), l’imprenditore potrà selezionare quali mettere in pagamento, scegliere il conto corrente da utilizzare per il pagamento e procedere con la disposizione. Tutto questo in piena sicurezza utilizzando sempre il dispositivo autorizzativo che già abitualmente usa per disporre i pagamenti (esempio l’App della propria banca, l’SMS con un codice ricevuto, un token fisico generatore di codici, …). E anche in questa fattispecie, il tutto rimanendo dentro al portale ImpresaDigitale.eu.

«Tra i vantaggi che vogliamo sottolineare – spiega Crosetto – vi è sicuramente quello del totale rispetto della privacy: le informazioni relative ai conti correnti saranno visibili solo all’utilizzatore di ImpresaDigitale.eu e né Confartigianato né soggetti terzi vi avranno mai accesso».

Non meno importante il risparmio di tempo. Non si dovranno più effettuare manualmente controlli incrociati tra fatture emesse/ricevute e pagamenti emessi/ricevuti sui propri conti correnti: una bella comodità!

Infine, questa soluzione, offre la grande possibilità di controllare “in tempo reale” il saldo di conto corrente e i flussi di liquidità – consentendo all’imprenditore di avere sempre il polso della situazione sull’andamento aziendale.

ImpresaDigitale.eu è la piattaforma web che Confartigianato Imprese Cuneo ha ideato e creato per supportare l’imprenditore nella quotidiana gestione aziendale. È evidente quanto sia importante conoscere con precisione i dati che stanno alla base di un’azienda. Acquisire e interpretare i dati in modo approfondito significa essere in grado di programmare e pianificare meglio le prossime azioni da intraprendere, progettando il futuro dell’azienda.

ImpresaDigitale è fruibile da pc, tablet e smartphone.

Per informazioni: www.impresadigitale.eu