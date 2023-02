A Racconigi un flash mob per la pace

Un gruppo spontaneo di Associazioni e cittadini racconigesi, coordinati dalla Sezione cittadina dell’A.N.P.I. ha organizzato per giovedì 23 febbraio prossimo, con inizio alle ore 20,15, in Piazza Castello, un Flash Mob per la Pace.

Ad un anno dall’inizio della guerra in Ucraina, pensiamo sia necessario tornare a far sentire la parola PACE,

Senza preconcetti, ideologie o prese di posizione aprioristiche tutti devono agire per far cessare gli orrori di una guerra che pensavamo di aver confinato nella storia.

Invece la guerra c’è e non solo in Ucraina ma in tante altre parti del mondo.

Invitiamo dunque tutti i cittadini, le Associazioni, i Gruppi che condividono l’idea che la Pace vada ripristinata al più presto a partecipare alla manifestazione, a far sentire la propria voce.

I partecipanti sono invitati a portare una candela, la bandiera della pace ed anche chitarre e strumenti musicali per condividere questo momento.