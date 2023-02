Aggressione omofoba a Cuneo: sabato una marcia di protesta promossa da "Non una di meno"

Dopo la brutta vicenda relativa all'aggressione omofoba consumatasi a Cuneo nella serata di sabato 19 febbraio, episodio su cui larga parte della politica locale ha espresso esplicita condanna e trasversale solidarietà a Dimitri Gadaldi, il giovane torinese vittima degli insulti e delle percosse ad opera di un soggetto che lunedì è stato identificato dalle forze dell'ordine, il collettivo locale "Non una di meno" lancia per sabato 25 febbraio un flash mob sul luogo dell'accaduto.

Si legge nella nota stampa di lancio: "(...) siamo in piazza per dare un segnale a tutte quelle persone che vivono situazioni di discriminazione e di violenza: non sei sol*! Noi ci siamo. Persone queer, non binarie, trans, donne e uomini che vogliono sentirsi liber* e sicur* di uscire, di vivere e di amare chi vogliamo!".