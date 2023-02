Boves, al via una rassegna cinematografica ad ingresso libero

Il Circolo Pensionati di Boves, in collaborazione con il Comune, organizza una serie di appuntamenti cinematografici ad ingresso gratuito.

La rassegna prenderà il via dal mese di marzo e andrà avanti settimanalmente, il venerdì alle ore 20,30, fino a maggio, all’auditorium Borelli.

Accurata la selezione dei film che verranno proposti nell’accogliente sala dell’auditorium, da pellicole che sono già grandi classici come “La vita è bella” e “Lo chiamavano Trinità” a film realizzati in terra bovesana come “Cantoma pian ca calo le valanghe” e “Rasmus e il vagabondo!”.

Un’occasione golosa per trascorre una serata tranquilla con gli amici all’insegna del piacere del cinema.

Gli appuntamenti:

§ 3 marzo - Pane amore e fantasia

§ 10 marzo – Cantona pian, ca calo le valanghe

§ 17 marzo – L’albero degli zoccoli

§ 31 marzo – Il piccolo diavolo

§ 14 aprile – I Girasoli

§ 21 aprile – Lo chiamavano Trinità

§ 28 aprile - La vita è bella

§ 12 maggio – Rasmus e il vagabondo