Bra, la banda musicale G. Verdi ospite di Tourrettes sur Loup per la festa delle violette

Sabato 4 marzo una delegazione braidese arriverà a Tourrettes sur Loup per siglare il Patto di Amicizia anche in terra francese. Domenica 5 marzo si svolgerà poi la festa delle violette e per l’occasione sarà presente la banda musicale G. Verdi di Bra. Durante la manifestazione, si svolgerà una battaglia dei fiori: sui balconi delle case della piazza centrale sono infatti presenti delle composizioni floreali che vengono distrutte e i vari fiori lanciati tra la gente che sfila per le strade.

Giuseppe Soldano, membro dell’ensemble, racconta: "Faremo una sfilata nei dintorni della piazza centrale della città. Tourettes non ha infatti una propria banda ed essendo gemellata con Bra ha chiesto a noi di suonare per l’occasione. Proporremo un momento istituzionale, con l’inno nazionale italiano e quello francese, e poi delle marcie classiche".

Si tratta della seconda volta che la banda viene invitata a suonare nel paesino d’oltralpe. "Quanto avvenuto l’anno scorso è stato una bellissima esperienza: il paese per molti di noi era infatti sconosciuto, ma si è rivelato molto accogliente. C’era tantissima gente, in una delle prime manifestazione dopo la pandemia", ricorda Soldano. "Quando così quest’anno ci hanno proposto di essere nuovamente presenti alla festa, non abbiamo esitato a dare la nostra disponibilità".

Ricordiamo che la Banda Giuseppe Verdi di Bra nasce nel 1860 con l’aiuto finanziario di alcuni facoltosi cittadini che si erano riuniti in un comitato. Nell’arco della sua storia, ha partecipato a diversi appuntamenti istituzionali e a competizioni. Attualmente è presieduta dal professor Paolo Bulgarini, mentre la direzione musicale è stata affidata al maestro Enea Tonetti.