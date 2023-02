Cuneo, distacco d'intonaco dal viadotto Soleri: chiusa via San Giacomo

Sono attualmente in corso le attività di distacco di parte dell’intonaco pericolante del viadotto Soleri di Cuneo: realizzate tramite cestello, hanno necessitato la chiusura della sottostante via San Giacomo per tutta la propria estensione.

L’intervento segue di alcune ore un distacco di calcinacci proprio su via San Giacomo, occorso nella serata di ieri (martedì 22 febbraio). Intervenuti i vigili del fuoco l’area è stata messa in sicurezza e nella mattinata odierna si è tenuto il sopralluogo tra i tecnici comunali, quelli dell’Anas e quelli della Rete Ferroviaria Italiana.



La strada dovrebbe riaprire nelle prossime ore. Sembrerebbe comunque non essere stato rilevato alcun problema di tipo strutturale.

Dell’evento si parlerà senza dubbio in consiglio comunale – fissato per le serate di lunedì 27 e martedì 28 febbraio - , nell’ambito della discussione dell’interpellanza presentata dagli Indipendenti relativa proprio allo ‘stato di salute’ del viadotto Soleri.