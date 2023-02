Cuneo, don Renzo Giraudo accoglie i soci del Panathlon Cuneo in Santa Maria

Per celebrare l'inizio del nuovo anno di attività, i Soci del Panathlon Club di Cuneo si sono ritrovati per una sentita cerimonia nella Chiesa di Santa Maria a Cuneo, con la celebrazione di una Messa in commemorazione di tutti i Panathleti defunti.

Ospiti del celebrante Parroco Don Renzo Giraudo, che ha dato la possibilità ai partecipanti di ritrovarsi insieme come consuetudine ormai consolidata per l'inizio del nuovo anno.

La partecipazione dei Soci ha rimarcato il momento solenne, e rinnovato il vivo ricordo di quanti hanno dato volontariamente il loro sostegno e il loro tempo per l'immagine, i valori e lo spirito del Sodalizio.

A seguire aperitivo presso "QUEL POST Piazza Virginio", per una alzata di calici a ricordo della bella e toccante serata.