Cuneo ricorda un anno di guerra in Ucraina: la manifestazione in sostegno "di chi resiste"

“La sera del 23 febbraio 2022 le truppe di Vladimir Putin, da sempre noto per utilizzare la violenza come mezzo di lotta politica, si preparavano ad invadere uno stato straniero e sovrano, violando ogni norma del diritto internazionale. Ad un anno dall’inizio della guerra scenderemo in piazza per ribadire il nostro sostegno alla resistenza ucraina”.



Così in una nota gli organizzatori della manifestazione “Cuneo per l’Ucraina” che si terrà giovedì 23 febbraio, alle 18, in Largo Audifreddi. L’iniziativa è promossa da Radicali Cuneo “G. Donadei”, +Europa Granda, Comitato 10 febbraio, Associazione Culturale “Ego Bianchi”, Partito Democratico Provincia di Cuneo, Italia Viva e Azione.



“Noi siamo per la pace, ma per una pace giusta e non la resa incondizionata di un popolo che combatte per difendere la propria democrazia e la propria libertà. Crediamo che, accanto all’attività diplomatica che certamente non ha mancato di farsi sentire da parte occidentale, serva continuare a fornire aiuto militare all’Ucraina per permetterle di difendersi dagli invasori”.