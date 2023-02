Fratelli d'Italia ad Alba apre la sede al pubblico

Dal 4 marzo prossimo e per ogni primo sabato del mese, la sede territoriale di Fratelli D’Italia di Alba, sita in via M. Coppino n. 30/A, sarà aperta al pubblico. Lo comunicano: il coordinatore cittadino, Giulio Abbate e l’assessore comunale, Emanuele Bolla, i quali precisano che l’orario di accesso sarà dalle 9,30 alle 12, 30.



“Apriamo la nostra sede a tutti quei cittadini che volessero condividere i nostri valori politici o, più semplicemente, proporre idee o istanze che tocchino ed interessino il tessuto economico e sociale di Alba e del suo territorio- affermano Abbate e Bolla, che aggiungono come l’apertura della sede al pubblico rafforzi ulteriormente la presenza di Fratelli d’Italia in città, in modo sobrio e non urlato, contribuendo ad irrobustire sensibilmente la coalizione del centrodestra albese”



Il Coordinamento Cittadino Fratelli d’Italia di Alba