Mondovì Comics and Games: "Nuova linfa alle iniziative del territorio cuneese"

Domenica 19 febbraio si è tenuto a Mondovì, in concomitanza con il Carlevè, il primo Comics evento che si concentra principalmente sui fumetti (manga in giapponese) in cui gli appassionati si riuniscono per incontrare fumettisti, esperti del settore, venditori in generale e sfilare con i costumi dei propri idoli.

Per l'occasione l'Associazione Josai di Cuneo è stata invitata a prendervi parte in quanto riunisce più ambiti (sociale, educativo, sportivo, ludico) ma, anche se apparentemente differenti e distanti tra loro, in realtà diventano un tutt'uno con il focus sullo sviluppo omogeneo dell'individuo in primis.

Nello specifico ha organizzato tramite il negozio “La Cittadella” OTS Store ufficiale in provincia di Cuneo per la Konami (multinazionale giapponese) sia al mattino che al pomeriggio una serie di tornei di Yu-Gi-Oh in cui gli appassionati del noto gioco di carte si son potuti cimentare e mostrare tutte le proprie capacità da stratega.

Inoltre hanno potuto mettersi in mostra anche le due palestre di karate di Genola e Madonna delle Grazie, che fanno sempre parte dell'A.S.D. Josai, in quanto per l'occasione ha partecipato Giorgio Perno doppiatore di Daniel LaRusso protagonosta della serie Netflix “Cobra Kai” spin-off dei film “Karate Kid” incentrata per l'appunto sul mondo del karate.

Nell'occasione gli allievi sotto la guida del Maestro Tiano Franco hanno svolto un kata sincronizzato a specchio, tecniche base ed avanzate da kion e il kumite dichiarato e libero.

"Sono molto orgoglioso di questi ragazzi - commenta il maestro Tiano Franco - in quanto alcuni sono giovanissimi e riuscire a superare quella paura del mettersi in gioco e mostrarsi al pubblico non è cosa di poco conto in quanto queste nuove generazioni sono carenti da questo punto di vista ma lavorando come stiamo facendo sono sicuro che ben presto i frutti si vedranno. La manifestazione si è conclusa con le classiche foto di rito e autografi vari in cui i professionisti si son prodigati a fare e pertanto un ringraziamento sentito va anche a loro. Ringrazio inoltre la Famija Monregaleisa che ha consegnato all'Associazione l'attestato di partecipazione ma in particolar modo Franco e Giada Pizzo per l'idea di Mondovì Comics and Games e per l'accoglienza calorosa che ci han mostrato. Il mio augurio è che quello che è stato fatto oggi porti nuova linfa alle iniziative del territorio cuneese."