Montaldo Roero: commissariato, ma vivo

Il comune di Montaldo Roero è senza consiglio comunale, decaduto a gennaio per gli effetti dell’inchiesta denominata “Feudo 2”, ma dimostra di essere un paese vivo.

Ha recentemente aderito all’area denominata “Zona naturale di salvaguardia dei boschi e delle Rocche del Roero”, insieme ad altri centri limitrofi e farà parte del Distretto del Cibo.

Inoltre prosegue l’ordinaria amministrazione, deliberando gli appalti per la realizzazione, in primavera, della una nuova pavimentazione in porfido di via Roma, tra la piazza e il municipio, con un costo previsto di 55 mila euro, 30 dei quali provenienti da fondi regionali e per l’ampliamento del magazzino comunale in zona cimitero.

Quest’ultimo intervento permetterà di realizzare alcuni locali da mettere a disposizione della Pro Loco e del progetto Sentinelle Ecologiche e nel contempo di allargare i magazzini di uso comunale. La spesa prevista è di 84mila euro, finanziata dal contributo del Ministero dell’Interno per i piccoli comuni.

Dopo le dimissioni del sindaco Fulvio Coraglia Montaldo Roero ha nella dottoressa Marinella Rancurello la figura di commissario prefettizio, con i poteri della Giunta e del Consiglio comunale, in attesa delle nuove elezioni, con data ancora da stabilire.