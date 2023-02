Rifreddo, partita la progettazione del Parco Giochi Diffuso con la Scuola Primaria

Grazie all'acquisizione del contributo verranno realizzati nuovi giochi nel cortile della Scuola Primaria, presso il Laboratorio del Paesaggio Montano, in Piazza della Vittoria e presso gli Impianti sportivi Comunali.

I lavori saranno curati dall'azienda specializzata Wow s.r.l. "Circowow" e i giochi saranno realizzati in sinergia con le bambine e i bambini della Scuola Primaria di Rifreddo.

Nel mese di Marzo si terrà il Color Day: i bambini proveranno a realizzare con i colori quanto hanno disegnato su carta. In primavera infine la ditta incaricata realizzerà i giochi ideati nei luoghi proposti dall'amministrazione. Al termine dei lavori l'intero progetto e i giochi verranno presentati con una inaugurazione. Il progetto è volto a creare nuovi spazi di gioco all'aria aperte per bambini e famiglie. Ogni gioco realizzato sarà geolocalizzato e registrato sull'APP tabUi che permetterà a cittadini e turisti di trovare tutti i punti gioco sul territorio in modo semplice e rapido.