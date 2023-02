Stop alla cessione dei crediti da bonus edilizi: cosa prevede il Decreto legge 11/2023

Confindustria Cuneo e ANCE Cuneo invitano le Associate a seguire il webinar che si terrà lunedì 27 febbraio alle ore 17 per approfondire i temi di interesse per le imprese edili.

Il focus di carattere tecnico farà il punto sulle previsioni normative del recente Decreto legge 11/2023, in base al quale, dallo scorso 17 febbraio sono stati eliminati lo sconto in fattura e la cessione del credito come modalità alternative di fruizione di tutti i bonus fiscali in edilizia.

Il Decreto ha inoltre introdotto il divieto per la P.A. di acquistare i crediti fiscali e ha previsto l’esclusione del reato di “concorso in violazione” per gli acquirenti dei crediti in possesso di specifica documentazione. Interverranno Davide Ponso, Direttore ANCE Cuneo sullo stato dell'arte dei bonus edilizi e Laura Bruno, Responsabile Servizio Fisco e Internazionale Confindustria Cuneo sull’analisi delle novità introdotte dal DL 11/2023.

Per iscriversi: confindustriacuneo.it