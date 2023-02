Per 40 anni orefice in corso Nizza: lutto a Cuneo per la scomparsa di Gianni Bonino

Cuneo in lutto per la scomparsa di Gianni Bonino, storico orefice in corso Nizza. È stato anche presidente della categoria orefici.

Appassionato di caccia, era stato anche presidente dell’associazione di cacciatori e pescatori ’L Cucu di frazione Bombonina.

Aveva 87 anni ed era ricoverato presso la residenza per anziani Monsignor Calandri di Boves.

Lascia i figli Ennio e Simona, la nuora Anonella, il genero Marco, i nipoti Ginevra e Jacopo, il fratello Ezio e parenti tutti.

I funerali saranno celebrati giovedì 23 febbraio alle 10 nella chiesa del Sacro Cuore a Cuneo.