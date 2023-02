Da oltre 75 anni De Marchi dà forma ad abbigliamento ciclistico iconico e di elevata qualità

L'impulso innovativo che ha animato De Marchi fin dal 1946, anno che corrisponde alla fondazione dell’azienda, si riflette nella creazione di abbigliamento ciclismo di elevata qualità, concepito per rispondere alle esigenze di appassionati e ciclisti esploratori. Il marchio, che incarna un’autentica passione italiana, ha lasciato un segno indelebile nella storia di questo sport.

De Marchi è la più antica realtà al mondo specializzata in abbigliamento ciclistico. Molti dei più grandi interpreti di questo sport, da Francesco Moser a Fausto Coppi, hanno indossato capi del brand nel corso di sfide che spesso hanno coinciso con il successo.

Dalle maglie estive ai pantaloncini, alla base dell’eccezionale profilo qualitativo che contraddistingue ogni capo del marchio si percepisce una raffinata combinazione tra forza dell’esperienza e costante attenzione verso l’innovazione. Prendono così forma articoli unici, duraturi e performanti.

L’offerta di De Marchi riflette la passione italiana nella sua veste migliore ed è composta da due linee che vanno a formare i due volti di un marchio unico. È in grado, da un lato, di realizzare capi resistenti, senza tempo per il cycling. E dall’altro s’incontra l’unicità della produzione di repliche ufficiali delle maglie storiche.

Della selezione del marchio fanno parte prodotti espressione di un raffinato design Made in Italy: completi ciclismo, abbigliamento ciclismo donna, maglie termiche, abbigliamento gravel, pantaloncini, calzamaglie, gilet e ulteriori soluzioni.

Le elevate prestazioni garantite dai capi firmati De Marchi sono solo uno dei fattori che caratterizza la proposta. L’elemento che più di ogni altro distingue gli articoli è l’essere riconosciuti come iconici. Non solo. Si rivelano sempre attuali e in grado di affrontare senza alcuna difficoltà gli effetti del tempo. Da ciò è facile capire, infine, perché “De Marchi è un classico che sa essere trendy”.

Visita www.demarchi.com per scoprire le prerogative uniche e lasciarti conquistare dai capi più iconici del mondo del ciclismo.