Gli eventi di dimezzamento di Litecoin e Bitcoin incuriosiscono il mercato delle criptovalute. Come potrebbe influire questo fatto su TMS Network (TMSN) in futuro?

Tenersi informati è la chiave del successo: per questo gli investitori tengono d'occhio gli eventi chiave che potrebbero avere un impatto significativo sulle criptovalute. Uno di questi eventi è il dimezzamento di Litecoin (LTC) e Bitcoin (BTC). L'attesa e le conseguenze di questi eventi di dimezzamento incuriosiscono quasi sempre gli investitori, che al momento si chiedono come potrebbe influire su altri progetti emergenti come TMS Network (TMSN).

TMS Network (TMSN) è un ecosistema di exchange e trading decentralizzato con una moltitudine di strumenti di analisi di mercato all'avanguardia. La sua fase di presale in corso ha fatto il giro del mondo, con una richiesta a dir poco alle stelle. Gli eventi di dimezzamento potrebbero influenzarne il valore? Continuate a leggere per saperne di più.

Gli investitori sono entusiasti per l'avvicinarsi del dimezzamento di Bitcoin (BTC) e Litecoin (LTC)

Nel settore delle criptovalute, pochi eventi generano tanto clamore ed entusiasmo quanto un dimezzamento. Ciò è particolarmente vero per Bitcoin (BTC) e Litecoin (LTC), due delle criptovalute più popolari al mondo. Il dimezzamento è appunto un evento in cui l'emissione di una criptovaluta viene dimezzata quando un certo numero di blocchi è stato minato su una rete.

Lo scopo è quello di rallentare il tasso di immissione in circolazione di nuove monete, riducendo così l'inflazione. L'ultimo dimezzamento del Bitcoin (BTC) è avvenuto nel maggio 2020, mentre quello del Litecoin (LTC) nell'agosto 2019. Di conseguenza, il Bitcoin (BTC) e il Litecoin (LTC) hanno subito un'impennata dei prezzi, poiché gli investitori si sono affrettati ad acquistare le monete prima che l'offerta diminuisse.

Anche dopo il dimezzamento, sia il Bitcoin (BTC) che il Litecoin (LTC) hanno visto i loro prezzi salire ulteriormente, poiché la riduzione dell'offerta ne ha aumentato la domanda e il valore. Il prezzo del Bitcoin (BTC) è passato da 10.000 a 69.000 dollari - circa il 690% - mentre il Litecoin (LTC) è salito a 420 dollari da 35 dollari. Ormai è chiaro: minore è l'offerta, maggiore è il prezzo e la domanda.

In prospettiva, il prossimo dimezzamento del Bitcoin (BTC) è previsto per il 2024, mentre il prossimo dimezzamento del Litecoin (LTC) è fissato per il 2023. Con l'avvicinarsi di questi eventi, è probabile che si assista a un aumento dell'attenzione e della speculazione sul mercato delle criptovalute, in quanto gli investitori cercano di posizionarsi per trarre profitto dai previsti aumenti di prezzo.

Al momento, il Litecoin (LTC) si sta già muovendo in modo rialzista, dato che il guadagno annuale raggiunge il 45%. Sebbene il Litecoin (LTC) sia ancora inferiore del 75% al valore massimo storico di 417 dollari, gli analisti sono quasi certi che il suo prezzo supererà il valore massimo storico durante il prossimo semestre. Anche il Bitcoin (BTC) è cresciuto del 50% quest'anno. Il suo prezzo ha già rotto il livello di resistenza chiave di 6 mesi. I recenti sviluppi e le adozioni hanno suscitato l'interesse degli investitori e il prezzo del Bitcoin (BTC) è pronto a salire.

TMS Network (TMSN) : richiesta alle stelle prima del dimezzamento

Mentre il mondo si prepara al tanto atteso dimezzamento di Bitcoin (BTC) e Litecoin (LTC), i trader si rivolgono a centri di trading decentralizzati per trarre vantaggio dall'aumento della domanda. TMS Network (TMSN) è in prima linea in questa rivoluzione e offre una piattaforma sicura, efficiente e facile da usare per il trading di asset digitali.

TMS Network (TMSN) è una piattaforma decentralizzata basata su Ethereum, progettata per un trading di asset senza soluzione di continuità e senza problemi. Presenta un grande vantaggio rispetto alle tradizionali borse centralizzate, in quanto sfrutta la sua decentralizzazione per eliminare i rischi e le possibilità di manomissione durante il trading. La piattaforma vanta inoltre commissioni di transazione eccezionalmente basse, una gestione non affidata, efficienza, un'elaborazione delle transazioni alla velocità della luce e il supporto di un'ampia gamma di asset.

Gli utenti avranno inoltre accesso a strumenti di trading e software eccezionali e all'avanguardia, tra cui strumenti analitici e metrici on-chain, bot AI e software automatizzati, oltre a diversi terminali di trading. Inoltre, TMS Network (TMSN) è incredibilmente facile da usare, il che lo rende direttamente accessibile ai trader sia principianti che esperti.

Poiché la domanda di Bitcoin (BTC) e Litecoin (LTC) continua ad aumentare in previsione del dimezzamento, il TMS Network (TMSN) è pronto a diventare uno dei principali protagonisti del trading decentralizzato. Grazie alla sua attenzione alla sicurezza, alle basse commissioni e alla facilità d'uso, non c'è da stupirsi che la domanda per il suo token stia salendo alle stelle.

Il token TMS Network (TMSN) è ancora nella fase iniziale di presale. Il token è passato da 0,0003 a 0,0047 dollari e gli investitori hanno già raccolto il 1500% in pochi giorni. Con la domanda e la forza trainante di TMS Network (TMSN), il suo token può crescere del 5000% al momento del lancio. Che siate nuovi trader o esperti, l'interfaccia intuitiva e gli strumenti utili di TMS Network (TMSN) ne fanno la scelta migliore per sfruttare l'hype del dimezzamento.

