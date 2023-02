I consumi degli italiani, le nuove abitudini online nell’era post Covid 19

Dopo la pandemia legata al Coronavirus è cambiato tutto: il modo di lavorare, di stare insieme, di vivere la propria vita. Sono cambiate anche le nostre passioni, con un tempo libero che è sempre di più digitale e interattivo.

La pandemia non ha fatto altro che accelerare un cambiamento silenzioso, a tratti sotterraneo, che era già in atto nella nostra società: quello della migrazione da una vita offline a una vita online, fatta sul web, legata a internet. A velocizzare il tutto e, in particolar modo, a renderlo definitivo, ci ha pensato la rivoluzione digitale: una connessione internet sempre più veloce e accessibile a tutti, la diffusione a livello mondiale di smartphone e cellulari, nuove competenze e conoscenze in materia di navigazione.

Gli ingredienti, insomma, ci sono veramente tutti per una vera e propria rivoluzione delle nostre vite. Cambia il modo di lavorare, di frequentare scuola e università. Cambia soprattutto il modo di passare il tempo libero. Stando ai dati Istat degli ultimi anni, infatti, gli italiani leggono sempre meno libri, mentre passano sempre più tempo online.

In che modo? Innanzitutto, giocando. Il gaming è infatti la grande filiera di questi anni 20 del Duemila, con un vero e proprio boom per quanto riguarda il mercato di videogiochi, software e consolle (dalla PlayStation alla Xbox, passando per le varie Nintendo).

A crescere è anche la componente del gambling, grazie anche alla spinta esercitata da alcune strategie di acquisizione clienti come l’erogazione dei free spins per i nuovi utenti. Un’aggiunta interessante, secondo il commento di diversi siti specializzati, una mossa che ha permesso alla filiera di ingrandire notevolmente il proprio pubblico.

Ma gli italiani, online, fanno anche altro. Guardano film e serie tv, innanzitutto, grazie al cambiamento inaugurato da piattaforme di streaming come Netflix, Disney+ e Amazon Prime. Ascoltano musica su YouTube e Spotify, per citare ancora una volta i grandi nomi del nostro presente. Ma soprattutto stanno insieme sui social: se l’era di Facebook e Twitter sembra finita, quella di Instagram sul viale del tramonto, ecco le nuove frontiere di TikTok e Twitch, social giovani, interattivi e soprattutto veloci. Proprio come piace alla Generazione Z, la vera grande padrona della scena online. Una scena online che ha invaso anche gli aspetti tradizionali del nostro tempo libero: basti pensare a Sanremo, invaso di meme, di app di giochi, di dinamiche social. Un cambiamento totale, che non lascia indietro neanche le nostre vite offline.