In che modo TMS Network (TMSN) potrebbe attirare JP Morgan come asset preferito rispetto a Tether (USDT) e Decentraland (MANA)

L'innovazione non cessa di suscitare l'interesse degli investitori. In un mondo in rapida evoluzione come quello della tecnologia blockchain e della DeFi, è indispensabile puntare solo sui progetti con il maggior potenziale di profitto. Nell'ambito della DeFi, TMS Network (TMSN), una piattaforma di trading decentralizzata, sta rapidamente diventando il principale hub per un trading innovativo.

Grazie al suo approccio ingegnoso e a una tecnologia mai vista prima, TMS Network (TMSN) potrebbe presto attirare l'attenzione di colossi istituzionali come JP Morgan, che potrebbero finire per preferirla ad asset più consolidati come Tether (USDT) (USDT) e Decentraland (MANA). Per saperne di più, continuate a leggere.

Crolla l'attività degli utenti di Decentraland (MANA), il valore è ai minimi storici

Decentraland (MANA) è stato un successo dirompente nel 2021, in un momento di grande entusiasmo per il metaverso. Tuttavia, le condizioni ribassiste del 2022 hanno fatto crollare il token Decentraland (MANA) e, nonostante i recenti picchi, sta ancora lottando per riprendersi. Al suo debutto, Decentraland (MANA) è salito alla ribalta, accumulando oltre 600 milioni di dollari, poiché un numero crescente di investitori ha creduto nella sua idea di un'iterazione vicina al mondo fisico.

Sfortunatamente, Decentraland (MANA) continua a veder diminuire il proprio valore a causa del sentimento negativo che si è creato nei confronti del suo token. Secondo DAppRadar, la piattaforma ha meno di 350 utenti attivi giornalieri rispetto agli 8.000 DAU del suo picco - è logico che JP Morgan preferisca puntare su progetti più nuovi e innovativi come TMS Network (TMSN). Il token Decentraland (MANA) è scambiato a 0,71 dollari, circa l'80% in meno rispetto al valore massimo storico di 5,16 dollari.

Perché Tether (USDT) non è un buon investimento per JP Morgan

Tether (USDT) è la più grande stablecoin per popolarità e capitalizzazione di mercato. Ad oggi detiene un market cap di 70 miliardi di dollari e continua ad essere parte integrante del trading e degli investimenti in criptovalute. Tuttavia, come JP Morgan, molti investitori e trader istituzionali non considerano Tether (USDT) un investimento importante. Questo perché le stablecoin sono un semplice deposito di valore.

Nel frattempo, la sua integrità come riserva di valore è messa in discussione, poiché la società che sostiene Tether (USDT) è stata accusata di manipolazione e mancanza di trasparenza. Ad oggi, Tether (USDT) Limited non ha fornito un audit completo delle sue partecipazioni. Oltre a questo, la società è sotto esame da parte del DoJ e della CFTC per una manovra di 850 milioni di dollari. Con le numerose accuse e controversie, l'associazione con la stablecoin può potenzialmente danneggiare la reputazione di JP Morgan.

Perché JP Morgan preferisce TMS Network (TMSN) a Tether (USDT) e Decentraland (MANA)

Da giorni, TMS Network (TMSN) sta creando un notevole fermento dopo essere salito alla ribalta come il futuro del trading di asset. Per questo motivo, non c'è dubbio che grandi istituzioni finanziarie come JP Morgan abbiano scelto il progetto rispetto a Tether (USDT) e Decentraland (MANA). In sostanza, TMS Network (TMSN) è un hub di trading decentralizzato basato su blockchain e costruito per rivoluzionare il trading, con analisi all'avanguardia e strumenti di ultima generazione.

Con il passare del tempo, TMS Network (TMSN) ha il potenziale per spodestare i tradizionali aspetti di intermediazione delle grandi banche come JP Morgan. Si tratta di un sistema decentralizzato che consente agli utenti di avere un controllo totale sulle proprie attività. Uno dei fattori chiave per cui JP Morgan potrebbe prendere in considerazione TMS Network (TMSN) è il livello di sicurezza e fiducia che offre. TMS Network (TMSN) è interamente controllata da InterFi Security ed è un eccellente esempio di conformità ai requisiti normativi, una conoscenza fondamentale per grandi istituzioni come JP Morgan.

Un altro motivo è che TMS Network (TMSN) vanta un'elevata flessibilità e scalabilità. È stato progettato per essere altamente personalizzabile e facilmente integrabile con altri sistemi, il che lo rende una scelta flessibile per grandi istituzioni finanziarie come JP Morgan. Inoltre, TMS Network (TMSN) è in grado di gestire un elevato volume di transazioni su scala, il che è importante per un istituto finanziario che gestisce migliaia di transazioni al giorno.

In aggiunta, TMS Network (TMSN) si concentra fortemente sulla creazione di un ambiente ottimale per i trader. Esso offre un'ampia gamma di attività che vanno oltre la portata di JP Morgan. TMS Network (TMSN) fornisce anche strumenti di trading avanzati e di facile utilizzo, grafici, aggregatori di prezzi, strumenti di analisi dei prezzi in tempo reale, metriche on-chain e programmi di trading formativi per i nuovi trader.

Il successo della prevendita di TMS Network (TMSN) ne indica l'ampia accettazione da parte di trader e investitori. Il token ha già accumulato oltre 2 milioni di dollari e il suo token nativo, $TMSN, è destinato a registrare guadagni sostanziali in seguito alla sua prevendita. Attualmente, il token TMS Network (TMSN) è negoziato a 0,0047 dollari e il suo presale si esaurirà presto. È quindi il momento migliore per partecipare a questo cambiamento rivoluzionario.

