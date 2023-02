Potatura alberi da frutto: Tecniche e consigli

La corretta potatura degli alberi da frutto è essenziale per garantire alla pianta un importante vitalità, che sono elementi fondamentali per una crescita robusta e vigorosa.

Per ottenere piante sempre rigogliose e frutta gustosa, è importante conoscere il momento opportuno per la potatura e utilizzare le tecniche corrette, evitando errori che potrebbero compromettere la salute degli alberi e la qualità del frutto.

In questo modo, sarà possibile godere di un orto o giardino sempre florido e di frutta prelibata e succosa a tavola.

Come si effettua la potatura degli alberi da frutto?

Ora cerchiamo di capire qual è il momento migliore e la tecnica più adatta per ottenere una potatura ottimale degli alberi da frutto.

È importante sottolineare che la potatura è un'operazione non difficile ma delicata e, pertanto, è necessario conoscere a fondo la natura e la fisiologia degli alberi per poter operare nel modo giusto ed entrare in empatia con le piante.

Nel contesto della potatura, è fondamentale distinguere tra le seguenti tipologie:

Potatura d'allevamento: questa tecnica viene solitamente eseguita nei primi anni dopo l'impianto e serve a dare alla pianta la forma desiderata. Ogni specie ha una forma di allevamento specifica, che è considerata adatta a fini produttivi e che spesso facilita la raccolta del frutto dal terreno, evitando l'uso di scale. La potatura di allevamento favorisce la formazione di uno scheletro armonioso e incoraggia l'entrata in produzione della pianta. Potatura di riforma: questa tecnica viene eseguita quando necessario, ad esempio per modificare la forma della pianta o ripristinarla dopo anni di crescita incontrollata senza interventi di potatura. Potatura di produzione: questa tecnica viene eseguita regolarmente sulla pianta dopo che questa è entrata in produzione. L'obiettivo principale è di equilibrare lo sviluppo vegetativo e quello riproduttivo, evitando inconvenienti come l'alternanza di produzione (annate di carica di frutti alternate ad annate di scarica).

Strumenti da utilizzare per potare gli alberi da frutto

Chiaramente, per ottenere una potatura da alberi da frutto eseguita ad arte bisognerebbe adoperare strumenti adeguati.

● Cesoie: sono ideali per la potatura di rami aventi un diametro contenuto (massimo 2 cm). Siccome lo strumento in questione verrà messo sotto pressione dai continui tagli, è importante che le cesoie siano realizzate con materiali robusti e duraturi nel tempo. Anche le lame devono essere di qualità questo perché devono svolgere tagli netti e precisi, senza danneggiare il ramo.

● Troncarami: questo utensile è perfetto per il taglio di rami più spessi, duri e aventi un diametro di circa 5-6 cm. Spesso e volentieri la sua impugnatura è allungabile, questo vuol dire che può raggiungere anche rami abbastanza nascosti e che rimarrebbero fuori portata delle cesoie.

● Svettatoio: grazie alla sua asta telescopica, lo svettatoio riesce a raggiungere anche i rami più alti, eliminando la necessità di utilizzare una scala. Molti modelli sono allungabili fino a 4-5 metri e utilizzano un sistema di taglio con lame molto efficiente, e che può essere comandato tramite un meccanismo a catena oppure a molla.

Attualmente, uno dei dispositivi più idonei, sicuri e rapidi per la potatura consiste nella mini motosega a batteria, uno strumento acquistabile su siti specializzati nel giardinaggio e nella cura delle piante come giardinopreciso.it.

La mini motosega a batteria è composta da una semplice impugnatura ergonomica con rivestimento antiscivolo e un grilletto per attivare la lama.

Questo strumento è appunto indicato per la potatura di rami sottili, non più spessi di 8 centimetri.

Per far girare la lama, è necessario premere e mantenere premuto il grilletto, dato che nella maggior parte dei casi non esiste un pulsante per l'attivazione continua.

In alcuni modelli anche è presente un secondo pulsante di sicurezza che deve essere premuto contemporaneamente al grilletto, ovvero una levetta da sollevare con la parte superiore del pollice.

Se questa levetta non viene alzata, il potatore non si accende, quindi si evita qualsiasi avvio involontario.

Accorgimenti per le operazioni di potatura degli alberi da frutto

La potatura degli alberi da frutto richiede un intervento accurato e misurato per le piante che fruttificano sui rami vecchi, come il melo e il pero.

Al contrario, per le piante che fruttificano sui rami dell'anno, come pesco o susino, si richiede una potatura più drastica.

Il periodo ideale per la potatura dei giovani alberi da frutto e per le successive potature degli alberi adulti è all'inizio della primavera, tra febbraio e marzo.

Una seconda potatura, chiamata "di diradamento", può essere eseguita in estate per sfoltire l'albero e favorire la crescita di nuovi rami.

È importante evitare la potatura nei giorni in cui si verificano le gelate per evitare dannose spaccature nei rami potati.

Tuttavia, gli interventi sui rami secchi e malati possono essere effettuati in qualsiasi momento dell'anno.

Dove eseguire il taglio e quali rami eliminare?

La potatura degli alberi da frutto richiede un processo di pulitura della chioma, che prevede la rimozione dei succhioni, per poter avere una migliore visibilità della pianta e valutare gli interventi necessari.

Successivamente, si passa alla vera e propria potatura, dove ogni branca viene considerata come un'entità a sé e si eseguono i tagli partendo dall'apice della branca e spostandosi verso la base.

L'obiettivo principale è contenere l'apice entro le dimensioni volute e il ridimensionamento delle branche secondarie con tagli di ritorno per contenere la chioma e rinnovare la vegetazione.

Si procede poi con il diradamento dei rami dall'apice di ogni branca, prendendo cura di non lesionare le "barriere" che isolano il legno sano e proteggono la pianta dagli agenti patogeni.

Per potare correttamente, è fondamentale individuare il "colletto di corteccia" e non lesinarlo con il taglio, al fine di consentire una rapida cicatrizzazione della ferita e ridurre il rischio di infezioni.

Ricordiamo che è importante utilizzare attrezzi adeguati, mantenuti sempre affilati e disinfettati con ipoclorito di sodio se si lavora su piante colpite da funghi patogeni.