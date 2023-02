Tenere sempre in ordine l'armadio: una breve guida

Un armadio in ordine è fondamentale per una casa ben organizzata, facilita la ricerca degli oggetti e ci consente di mantenere un ambiente pulito e ordinato, segno di benessere e felicità.

Per conservare l'armadio in ordine, è fondamentale prendersi del tempo per organizzarlo. Non importa se per il cambio stagione o una pulizia profonda, la prima cosa da fare è dividere gli oggetti in categorie, come abiti, scarpe, accessori e così via, ed etichettare ogni elemento. Una volta create le categorie, è necessario raggruppare gli oggetti in modo da poterli trovare più facilmente, aiutandosi con organizer o accessori per le ante.

Come avere un armadio sempre in ordine?

Ecco una breve guida per organizzare tutti i vestiti e gli accessori:

Svuotare l’armadio

Per tenere in ordine l’armadio bisogna svuotarlo completamente per riuscire a visualizzare e avere davanti gli occhi tutti i capi che possedete: ciò aiuterà a capire come organizzarli e se ci sono abiti inutilizzati e da eliminare.

Specialmente durante il cambio stagione, è un modo per conservare, eliminare e predisporre al meglio tutto il guardaroba.

Mi serve davvero?

Dopo aver tolto tutti i vestiti dall'armadio e averli disposti su un letto o su un altro spazio libero, prendete del tempo per guardare ogni capo e decidere se tenerlo o no: la cosa più comoda è iniziare a fare una pila con quelli che si vuole conservare e un'altra con quelli da eliminare.

Per aiutarvi nella cernita, fate un'altra suddivisione tra quelli che sono di stagione e quelli che non lo sono. Mettete da parte quelli di stagione, decidendo se conservarli per un uso futuro oppure rivenderli o donarli. Organizzare l'armadio con una cernita può sembrare un compito noioso e faticoso, ma è un lavoro che dà grandissima soddisfazione allo scopo di ottenere un armadio ordinato e con capi che vi piacciono e che usate davvero.

Piegare i vestiti

Arriva il momento di piegare tutti i vestiti, quindi organizzarli per tipologia, tra maglioni, maglie, camice, pantaloni e via dicendo.

È fondamentale lavare i vestiti per riporli puliti nell’armadio specialmente dopo la cernita di quelli inutilizzati che possono presentare odore di chiuso. L’asciugatura deve essere profonda per evitare che l’umidità crei cattivi odori o muffe, uno step più lungo per chi deve attendere i tempi dei classici stendini, o un processo che può essere velocizzato con asciugatrici Electrolux per asciugare i vestiti più velocemente rispetto all'aria aperta. Infatti, il calore emesso dall'asciugatrice è in grado di eliminare l'umidità dai tessuti con maggiore efficienza rispetto a qualsiasi sistema di essiccazione naturale ed evita la formazione di muffe, permettendo di conservarli più a lungo oltre a eliminare le pieghe dai vestiti: pronti per sistemarli immediatamente nell’armadio.

Il segreto sarà affiancare i capi all’interno dei cassetti invece di impilarli uno sopra l’altro, così da non dover spostare tutto ogniqualvolta che cercherete l’abito che volete indossare!

Appendere i vestiti nell’armadio

Pezzi di abbigliamento come giacche, cappotti e vestiti, vanno disposti in ordine di pesantezza e colore!

Per i capi che non vanno piegati, le regole di un’organizzazione efficiente ci indicano di appenderli nell’armadio dai colori più scuri e dai tessuti pesanti a quelli più chiari e dalle texture leggere.

Per un risultato esteticamente appagante e per un ordine impeccabile.