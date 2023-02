Fratelli d’Italia di Savigliano dopo il voto delle regionali: "Fare politica significa stare vicino ai cittadini"

Riceviamo e pubblichiamo.

Dopo la vittoria nelle elezioni regionali in Lombardia e nel Lazio della scorsa settimana, il centro-destra ha il favore della maggioranza dei cittadini che è si recata a votare e Fratelli d’Italia rimane il primo partito nazionale.

Ancora una volta i vari attacchi che sono arrivati dalla sinistra sono risultati inutili perché i cittadini guardano alla sostanza, alle promesse mantenute e non alle varie canzonette che di volta in volta le star della canzone e/o dello spettacolo mettono in onda.

Anche il circolo locale di Fratelli d’Italia sta dimostrando che fare politica significa stare vicino ai cittadini, ascoltandoli e cercando di aiutarli a risolvere i problemi di tutti i giorni.

Dice Lillo De Lio: ”Solitamente dopo le elezioni una buona parte dei candidati che hanno chiesto il voto ai cittadini, scompaiono. Noi cerchiamo invece di raccogliere opinioni e consigli dai cittadini, ci mettiamo a loro disposizione con i nostri eletti per cercare di risolvere questioni grandi e piccole. Facciamo politica attiva, sempre”.

Già, proprio in questi mesi il circolo saviglianese ha messo in cartellone la

“scuola politica’. “La nostra idea – dice Marco Buttieri – è quella di avvicinare la politica alla gente e la gente alla politica. La troppa astensione alle votazioni porta a una politica zoppa e questa disaffezione alla politica deve essere fermata parlando con la gente e risolvendo i problemi di tutti i giorni come il lavoro e la salute”.

Tutto il Direttivo è a disposizione per confronti e ascolto di tutta la popolazione, anche grazie all’amico Paolo Bongioanni, presidente del Gruppo Fratelli d’Italia in Regione, il quale si rende sempre disponibile a incontrare chiunque ne abbia bisogno.

“È partito il tesseramento online per l’anno 2023 e ci aspettiamo molte adesioni al nostro partito”, sottolineano Tomasiello, Giovenale e Busso che con Bonetto si occupano del tesseramento.

Anche in Consiglio comunale, con il nostro rappresentante Occelli, cerchiamo di portare alla luce quanto di buono si può fare per migliorare la città.

Per info e contatti: delillo1@alice.it oppure giuseppe@elsasnc.it.



Maurizio De Lio, circolo Fratelli d'Italia Savigliano