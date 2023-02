Savigliano, all’esame del Consiglio comunale sei interrogazioni e una variazione di bilancio

Il presidente del Consiglio comunale di Savigliano, Piergiorgio Rubiolo, ha convocato per giovedì 23 febbraio, alle ore 19, la seduta del Consiglio.

Solo due i punti all’ordine del giorno.

Uno riguarda una variazione al bilancio di previsione e relativo aggiornamento al documento unico di programmazione 2023-2025.

Prima di esaminare la questione finanziaria verranno però discusse sei interrogazioni, due di Fratelli d’Italia e quattro di “Spazio Savigliano”.

Le prime due, presentate dal consigliere Maurizio Occelli, riguardano la rotonda del cavalcavia nei pressi dell’ospedale e gli impianti fotovoltaici a terra.

Le altre – proposte dalla minoranza di centrosinistra – riguardano ancora una volta chiarimenti in merito alle deleghe consiliari assegnate dal sindaco, a firma del consigliere Giacomo Calcagno; il futuro del servizio idrico integrato dell’ATO4, a firma della consigliera Giorgia Seliak; chiarimenti in merito alla collaborazione stipulata tra l’amministrazione comunale e l’associazione culturale Civitas per la rigenerazione di piazza Santarosa e a proposito dei lavori di adeguamento del teatro Milanollo.

Queste ultime due sono a firma dell consigliere Paolo Tesio.